Güzel bir işbirliği

Filiz SEYİS

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi – KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürlüğü arasında “Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” konulu işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter imza koydu.

İşbirliği protokolü, KKTC’de öğrenim gören ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin farklı birçok alanda kendilerini geliştirmelerine, kariyer planlamalarını yapmalarına yardımcı olmak için yürütülecek tüm faaliyetler, programlar ve uygulamalar ile ilgili olarak tarafların iş birliğine ilişkin esasları kapsıyor.



“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” programları kapsamında KKTC’de ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilere yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan eğitim-öğretim uygulamaları ile seminer, kurs, konferans, kongre, sergi, yurt içi ve yurt dışı geziler ile benzeri faaliyetler planlanarak uygulanacak.Protokol çerçevesinde, TC Turizm ve Kültür Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanımı tamamlanacak olan “Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi”nin ise bu ay sonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

Kimler konuştu?

“Öğrenci Gelişim ve Kariyer Planlaması” işbirliği protokolü imza töreninde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu bir sunum yaparak, proje ile ilgili detayları aktardı.

Törende ayrıca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı birer konuşma yaptı.

