Programı yoğun

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul etti.

Sennaroğlu önce Anıtkabir’i ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı yolda yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Sennaroğlu, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesine geçen Sennaroğlu, burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Sennaroğlu Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

Bugün beraberimdeki heyetle birlikte Ankara’ya gerçekleştirmekte olduğum ziyaret kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın verdiği sevinç ve gururu yaşıyorum.

Aziz hatıranız olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, her şartta Kıbrıs Türk Halkının yanında olduğunu hissettirmektedir. Bizler de Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olarak Anavatanımızla dayanışma içerisinde ilerlemekteyiz.

Kıbrıs Türk Halkı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak gelecek nesillerini sizin açtığınız yolda, bilimin ışığında yetiştirmektedir. O yüzden müsterih olunuz, izinizde yürümeye devam edeceğiz.

Zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum.”

Şentop: Gönlümüzdeki yeriniz müstesna



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.Sennaroğlu’nun Cumhuriyet Meclisi başkanlığına seçilmesinin ardından çeşitli vesilelerle telefonla görüştüklerini kaydeden Şentop, salgın sebebiyle uluslararası görüşmelerde birtakım aksaklıklar olduğunu, fiziki ziyaretlerin iptal edildiğini ve yavaş yavaş fiziki ziyaretlerin de başladığını söyledi.Şentop, “Aramızdaki temaslar, ilişkilerimizin bulunduğu en üst seviyeyi ve birbirimize vermiş olduğumuz değeri göstermektedir. KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün ülkemiz ve halkımızın gönlündeki yeri çok müstesnadır” dedi.

Sennaroğlu: Türk ulusunun ayrılmaz parçasıyız

Sennaroğlu ise“TBMM’de bulunmak ve ilk yurtdışı ziyaretimizi Ankara’ya yapmak, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının sizlere sevgi ve selamlarını getirdik. İlişkilerimizin her geçen gün artarak gelişmesi hem bizleri hem KKTC halkını sevindirmektedir” dedi.

Kıbrıs meselesinin Türk ulusunun milli meselesi olduğuna dikkati çeken Sennaroğlu, 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs’a barışın geldiğini hatırlattı.

Erdoğan, Sennaroğlu’nu kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Oktay: İlişkiler bütünlük arz ediyor

Önder Sennaroğlu, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhuriyet Meclisi heyetini Türkiye’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oktay, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin tartışılmaz derecede bir bütünlük arz ettiğini belirterek, bu ilişkilerde Meclis’in büyük önem arz ettiğini söyledi.