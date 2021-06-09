Kadın girişimci artmalı

Başbakan Ersan Saner, ülkede erkeklerin egemen olduğu bir iş sektörü bulunduğunu belirterek kadın girişimcilerin sayısını artırmak için onları desteklemek istediklerini söyledi.

Başbakan Ersan Saner İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Başbakan Saner kabulde yaptığı konuşmada, süreç içerisinde İş Kadınları Derneği’nin ortaya koyduğu projelerin takdire şayan olduğunu belirterek, ülke ekonomisinin daha ileriye gitmesi için kadınların çalışma yaşamına katkısının çok önemli olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde kadınların hiçbir mezuniyet derecesine bakılmaksızın iş yaşamına katıldıkları andan itibaren en uzun süre olan 5 yıl devlet tarafından tüm sosyal güvencelerinin yatırımlarının yapılması için gerekli tüzüğü de hayata geçirip uygulamaya koyduklarını hatırlatan Başbakan Saner, “Hedefimiz, kadınlarımızın, hem girişimcilik yeteneklerinin artırtılması hem de sosyal güvenlik kurumlarına ödemeleri gereken zorunlu yatırımları yaparken zorlanmamalarıdır” dedi.

Candemir: Kooperatifçilik yaygınlaşmalı



Selin Candemir ise kabulde yaptığı konuşmada bölgesel üretim şeması ışığında, yerli ürünlerin markalaşmasına ve sertifikasyona yönelik teknik destekler sağlanmasının, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde farkındalığın artırılmasının, kooperatifçilik modelinin geliştirilmesi için kadınları bir araya getirerek ekonomiye katılımlarının sağlanmasının önemine değinerek kadınların ekonomiye etkin katılımının desteklenmesi ve girişimcilik becerilerinin artırılması yönünde kapsamlı eğitimlerin her bölgede uygulanabilmesi için kaynak sağlanması ve iş birliğinin tesis edilmesinin gereği üzerinde durdu.İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir dernek çalışmaları hakkında da Başbakan Saner’e bilgi verdi.Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Selin Candemir Kadınların başarı öykülerinin yer aldığı kitabı Başbakan Saner'e takdim etti.