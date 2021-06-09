Gölge etmeyin yeter 

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin “eğreti” bir şekilde kurulduğunu ve toplumda karşılığı olmadığını savunarak, çok sayıda esnafın “Hükümet gölge etmesin başka bir şey istemeyiz” deme noktasına getirildiğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP milletvekilleri ve yetkilileriyle birlikte Güzelyurt çarşısı ve sanayi bölgesinde ziyaretlerde bulunarak, hükümete eleştirilerde bulundu.



Güzelyurt ziyareti sonrasında açıklama yapan Özersay, “Halkımız her şeyin farkındadır, bu hükümet eğreti şekilde kurulmuştur o nedenle de ülkede her şey eğreti kalmış, hiçbir şey yerli yerine oturmamıştır. Çok sayıda esnafımız ‘Hükümet gölge etmesin başka bir şey istemeyiz’ deme noktasına getirilmiştir” dedi.

Vatandaşın görüşleri dinlendi

Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, Mağusa Milletvekili Ayşegül Baybars ve Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ile Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer ve ilçe yönetiminin ile parti meclisinin bazı üyelerinin katıldığı ziyaretlerde özellikle esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların sıkıntıları ve görüşleri dinlendi.

“Biz halkın sesini dinlemeyi, duymayı önemsiyoruz” diyen Özersay, Hükümette olduklar dönemde hatalarının ve eksiklerinin olduğunu ama bunlardan ders çıkarmasını bildiklerini ve özeleştiri yaptıklarını vurgulayarak, şimdi daha tecrübeli şekilde ileriye bakacaklarını söyledi.