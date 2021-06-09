İnşaat şimdiye  kadar bitmeliydi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Bakan Canaltay, karayollarında en önemli sorunun kamulaştırma olduğunu vurgulayarak, önceliklerinin Lefkoşa Kuzey Çevre yolu ve Çayırova-İskele yolu olduğunu söyledi. Canaltay, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun 20 Temmuz’da bitirilerek, açılacağını kaydetti.

Yeni havaalanının ülkenin kanayan yarası olduğuna vurgu yapan Bakan Canaltay, 2013’ten bu yana inşaatın devam ettiğini, yaşanan süreçte bir takım eksikliklerin olabileceğini ancak inşaatın şimdiye kadar bitmesi gerektiğini dile getirdi. Canaltay, temennisinin 2022 başına yeni havaalanının bitmesi olduğunu kaydetti.

Ercan Havaalanı’nın isminin değiştirilmesinin ise çok doğru olduğu kanaatinde olmadığını ifade eden Canaltay, "Ama buna yine hükümetimiz karar verecek” dedi.

“Odak noktamız karayolları”

Canaltay, yol projeleri konusunda eski projelerin tamamlanması için uğraştıklarını, göreve geldiğinden bu yana odak noktalarının karayolları olduğunu söyledi.

Karayollarında kamulaştırma sorunları olduğuna ve bu sorunun tıkanmaya neden olduğuna dikkat çeken Bakan Canaltay, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nu 20 Temmuz’a yetiştirmek için engelleri aşmaya çalıştıklarını ve bu kapsamda Haspolat’ta çemberin yapımına başlandığını dile getirdi. Canaltay, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun 20 Temmuz’da açılacağını kaydetti.

Yapımı devam eden Çayırova-İskele Yolu’nun da son bir ayda çok hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Canaltay, kamulaştırmayı başarabildikleri takdirde yolun daha da uzatılacağını bildirdi.

“Kamulaştırma sorununu çözmeye çalışıyoruz”



Önceliklerinin bu iki yol yapımı olduğunu dile getiren Bakan Canaltay, diğer taraftan Dağ Yolu projesinin de kendileri için çok önemli olduğunu ve Dağ Yolu’nda da kamulaştırma sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtti.Bakan Canaltay, Güzelyurt-Lefke yolunun ise bölgenin daha iyiye gidebilmesi için çok gerekli olduğunu vurgulayarak, “Maalesef 5 senedir atıl vaziyette” dedi. Canaltay, Balalan yolununda da beklemeden dolayı, mekanik yolun eskimeye başladığını, emeklerin boşa gitmesi ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

“Telekomünikasyon ve limanlar çok yatırım istiyor”

Telekomünikasyon Dairesi ve Limanlar Dairesi’nin özelleştirilmesi veya kamu özel ortaklığının yıllardır tartışıldığı hatırlatılan Bakan Canaltay, kamu-özel ortaklığının hükümet programında yer aldığını ancak çok kısa sürede bu çalışmaları neticelendirmelerinin çok zor olduğunu belirterek, telekomünikasyon için fiber altyapı ve 4.5 G projelerinin olduğunu, bunlar için çalışma yapılmasını öne aldıklarını kaydetti. Kamu-özel ortaklığıyla ilgili çalışmanın ilerleyen zamanlarda olabileceğini ifade eden Canaltay, “Bu konuda kesin bir tarih vermem zor” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi ve limanların çok yatırım istediğini vurgulayan Canaltay, kruz gemilerinin KKTC'ye gelmesinin konuşulduğunu ancak bu gemilerin gelmesi için limanlara çok büyük yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

"Dijital ada"

İsteklerinin adanın dijitalleşmesi, “Dijital Ada” konseptine gelinmesi olduğunu kaydeden Canaltay, ancak bu altyapıyla bunu yapamayacaklarını belirtti. Bu nedenle çok hızlı hareket edilerek, dijitalleşmenin yakalanması gerektiğini dile getiren Canaltay, “Pandemiyle birlikte hayatlarımız ‘online’a döndü. Peki bunun için gerekli olan nedir? İyi ve güçlü bir altyapınız olması gerekir. Fakat biz bu altyapıyı yakalayamadık” dedi.

İnternet sağlayıcıları ile görüştüğünü, bant genişliği, daha hızlı internet verilebilmesi için bazı çalışmalar yapmaları gerektiğini anlatan Canaltay, 4.5 G için ise görüşmelerin başladığını ancak fiber altyapı olmadan 4.5 G olup, olamayacağını tartıştıklarını belirtti.

“Trafikte saygıyı yitirdik”

Trafik güvenliği ve pandemiye rağmen ölümlü kaza sayısında düşüş olmamasını değerlendiren Bakan Canaltay, insanların araba kullanmasında ve kurallara uyma konusunda sorunları olduğunu dile getirdi. Canaltay, "Trafikte saygıyı yitirdik. Bugün bir yerde oturun ve 10 dakikada kaç tane trafik ihlalinin olduğunu gözlemleyin. Kimsenin kimseyi saymadığı bir ülkede trafik kazaları artar. Trafik konusunda eğitimin tekrardan verilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Her gencin altında araba olduğuna işaret eden Canaltay, "Bu gencin el doygunluğu nedir? Trafik tecrübesi nedir? Korkunç sesler duyuyoruz arabalardan çıkan bunlara kim ceza yazıyor?" sorularını sordu.