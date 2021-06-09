İlişkiler mükemmel

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, Mısır’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in Mısır’da, Savunma Bakanı General Mohamed Zaki ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Farid Hegazy ile temaslarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Zervakis, ziyaretleri konusunda yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kuruluşundan itibaren iki ülke arasında var olan mükemmel ilişkilerden söz etti.



Zervakis temasları sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin, bölgedeki istikrar ve güvenlik tehditleriyle ilgili karşılıklı anlayışın da teyit edildiğini söyledi.Güney Kıbrıs’ın pozisyonlarının, Mısır’ın desteğini aldığını söyleyen Zervakis, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğin pekiştirilmesine yönelik ortak talebe aktif olarak katkı koyarak, RMMO olarak uluslararası askeri işbirliklerine müdahil olduklarını da ifade etti.Τemaslarında, Doğu Akdeniz Bölgesindeki son gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Zervakis, iki ülkenin Doğu Akdeniz ve geniş bölgede oynadığı önemli rolden de söz etti.