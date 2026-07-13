3 ayrı suçlama var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent 3 ayrı suçlamayla gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın başlangıcında Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarda para transferi yapıldığı yönündeki iddiaların yer aldığı, daha sonra deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığına ilişkin iddiaların artması üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında Haluk Levent'in çok sayıda şüpheliye ait hesapları kullandığının tespit edildiği, bunlardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in kullandığı bu hesaplara yaklaşık 120 milyon lira para aktarımı yapıldığı iddia edildi.

990 milyon lira hacradı

Açıklamada ayrıca, dernek kurucularından Alper Çelik'e ait ve Haluk Levent tarafından kullanıldığı öne sürülen hesaplardan 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kaybedildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Savcılık, kişisel banka hesabı kullanamadığı ve ticari işlerinde kullandığı çeklerin karşılıksız çıktığı öne sürülen Haluk Levent'in bu büyüklükte bahis işlemleri gerçekleştirmiş olmasının şüpheleri artırdığını kaydetti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Levent'in yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunun tespit edildiği iddiasıyla operasyon düzenlenerek gözaltına alındığı ifade edildi.

60 milyon dolar zarar

Soruşturma kapsamında ayrıca, farklı bir dosyada Ahbap Derneği'nin adı ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı, bu taşınmazların daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği ve yaklaşık 60 milyon ABD doları tutarında mağduriyet oluştuğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Başsavcılık açıklamasında, dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve kişisel hesaplar aracılığıyla boşaltıldığına, derneğe ait bazı taşınmazların şüpheliler adına tescil edildiğine ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından vatandaşlar tarafından yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarılarak bahis ve farklı işlemlerde kullanıldığına yönelik ciddi emareler bulunduğu belirtilerek, bu kapsamda şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan Haluk Levent, gözaltı kararından önce yaptığı açıklamada Ahbap Derneği başkanlığını, devam eden projelerin tamamlanması ve bir sonraki denetim sürecinin ardından bırakmayı düşündüğünü açıklamıştı.

Derneğin bugüne kadar yedi kez denetlendiğini belirten Levent, sağlık sorunları nedeniyle müzik çalışmalarını aksattığını, bundan sonraki süreçte Birleşmiş Milletler bünyesindeki iyi niyet elçiliği görevine ve uluslararası projelere ağırlık vermeyi planladığını ifade etmişti.

