Önlemler üst düzeyde

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yuannou, Trodos’taki hükümet binalarının, corona virüs konusunda karantinaya alınan hastalar için kullanılacağını açıkladı.

Yuannou, corona virüs salgını için hazırlıkların gözden geçirildiği Bakanlar Kurulu toplantısından sonra dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Trodos’taki Cumhurbaşkanlığı ikametgâhının da karantina için kullanılabileceğini söyledi.

Yuannou, corona virüs vakası tespit edilmiş kişilerle temasta bulunan ve İtalya’ya seyahatlerinden sonra buradaki hastanelerde ayrı tutulan üç kadının dün Trodos’taki hükümet binalarına gönderildiğini belirtti.

İtalya’da corona virüs vakası tespit edilmiş kişilerle temasta bulunan üç kadının testleri negatif çıkmıştı. Kadınlardan ikisinin 14 gün, üçüncüsünün de bir hafta karantinada kalması gerektiğini kaydeden Rum Sağlık Bakanı, karantina olabilecek diğer alanların da değerlenmekte olduğunu ve kararın yarın alınacağını, daha fazla kişi barındırabilecek üç alanın da düşünüldüğünü belirtti.

Yuannou, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Yeşil Hattı geçen kişilerin için kontrol noktalarında ek personelin görevlendirileceğini kaydetti.

Rum Bakanlar Kurulu da corona virüs salgınıyla ilgili konuları görüşmek üzere bugün yeniden toplanacak.