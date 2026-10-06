Ortak çalışmanın ürünü

2026 Nobel Tıp Ödülü'ne, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşiflerinden" dolayı Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel layık görüldü.

İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Deisseroth, Hegemann ve Nagel, canlı hücrelerin aktivitelerini ışık kullanarak kontrol etmeyi sağlayan bir biyoteknoloji ve sinirbilim yöntemi olan optogenetik alandaki çalışmalarından ve ışıkla kontrol edilen iyon kanallarıyla ilgili keşiflerinden dolayı 2026 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Nobel'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hegemann ve Nagel, "benzersiz özelliklere sahip" olduğu belirtilen "channelrhodopsin" adlı proteini keşfetti.

Araştırmacılar, bu proteinin, yerleştirildiği her hücrenin ışığa duyarlı hale geldiğini tespit etti.

Deisseroth ise bu proteinin genini sıçanlardan alınan sinir hücrelerine yerleştirdiği deneyde, sinirlerden sinyal elde etmeyi ve canlı fare beyninde çalışır hale getirmeyi başardı.

Deisseroth, Hegemann ve Nagel kimdir?

Deisseroth, 1971'de ABD'de doğdu ve Stanford Üniversitesi'nde Biyomühendislik ile Psikiyatri ve Davranış Bilimleri alanında profesör olarak görev yapıyor.

Almanya'da 1954'te doğan Hegemann, biyokimya ve biyofizik alanında çalışmalarıyla tanınıyor.

Hegemann kimya bölümünden mezun olduktan sonra 1994 yılında Münih'teki Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde (LMU) Biyokimya alanında doktora derecesini aldı. Ardından Syracuse Üniversitesi Fizik Bölümü'nde kısa süreli bir doktora sonrası araştırma çalışması yaptı.

Almanya'da 1953'te doğan Georg Nagel, Konstanz Üniversitesinde biyoloji eğitimi aldı.

Hegemann ile Almanya'da biyofizik üzerine araştırmalar yapan bir enstitüde tanışan Nagel, doktorasının ardından ABD'deki Yale ve Rockefeller üniversitelerinde çalıştı.

Bugüne kadar Nobel Tıp Ödülü 117 kişiye verildi, ödülü henüz kimse ikinci kez almadı. Tıp ödülü verilen en genç kişi 31, en yaşlı kişi ise 87 yaşındaydı.

