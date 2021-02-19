İngiltere’de kısıtlamalar işe yaradı

İngiltere'de Coronavirüsü vaka sayısı geçen Ocak ayından bu yana üçte iki oranında azaldı. Bilim insanları, İngiltere genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasının ardından vaka sayısında büyük bir düşüş görüldüğünü söylüyor. Imperial College London’ın araştırmasında, başkent Londra’da Ocak ayından bu yana Coronavirüsü vakalarındaki düşüşün yüzde 80’i bulduğu tespit edildi. Araştırmaya göre, 4-13 Şubat tarihleri arasında İngiltere’de her 200 Covid-19 testinden birinin sonucu pozitif çıktı. Bu oran, geçen yıl Eylül ayı sonlarındaki düzeyle benzerlik gösteriyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, rastgele seçilen kişilerle yapılan 85 bin testin incelendiği çalışmada, sosyal mesafe ve kısıtlamaların salgının yayılmasını önlemede büyük etkisi olduğu sonucuna varıldı. Ancak araştırmada salgının yayılma düzeyinin hala yüksek olduğuna da dikkat çekildi.

20 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor

Araştırma ekibinin başındaki Prof. Paul Elliott, vaka sayılarındaki düşüşün “ümit verici” olduğunu söyledi. Ekibe göre İngiltere’de virüs bulaştırma katsayısı 0,72 düzeylerine kadar indi. R0 olarak bilinen bu katsayı, Ekim ayından bu yana 1’in üzerindeydi. Vaka sayıları ve hastaneye başvurular azalsa da, İngiltere’de hala 20 binden fazla kişi Covid nedeniyle hastanelerde tedavi görüyor.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, yoğun bakım kapasitesinde yüzde 83 düzeyinde seyreden doluluk oranı, 14 Şubat haftasında yüzde 80’e düştü. Toplam 6 bin yoğun bakım yatağından 4 bin 800’ü dolu. Öte yandan ülkedeki aşı programı da devam ediyor. İngiltere’de 16 milyondan fazla kişiye Coronavirüsü aşısının ilk dozu yapıldı.