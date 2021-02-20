Mars'tan yeni fotoğraflar

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önceki gün Mars'a inen uzay aracı Perseverance'dan yeni fotoğraflar yayımladı.

NASA'nın sosyal medya hesabından Mars'tan 3 yeni fotoğraf paylaşıldı. Birinci fotoğrafla birlikte, "Takımımın yıllarca hayalini kurduğu an, şimdi gerçek. Güçlü şeylere meydan okuyun." mesajı paylaşıldı. NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." mesajıyla ikinci fotoğrafı paylaştı. NASA "Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum." mesajıyla üçüncü fotoğrafı paylaştı.

Üzerinde 20 kamera var

NASA, ilk olarak Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınlamıştı. Bu fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.