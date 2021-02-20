Bin 700 aileye ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik gıda yardımlarına başladı.

Yapılan açıklamaya göre; Coronavirüs vakalarındaki artış sonrası alınan kapanma kararı nedeniyle mağduriyet yaşayan gerçek ihtiyaç sahipleri vatandaşların belirlenmesi adına öncelikle, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Kaymakamlıklar ve Muhtarlar Birliği ile birlikte yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu gıda yardım listeleri hazırlandı.

İhtiyaçlı ailelerin tespit çalışmalarının ardından Kızılay ekibi, ilk olarak İskele ve Dipkarpaz bölgesinde ikamet eden Bin 700 aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

İskele Kızılay İlçe Başkanı Yaşar Şimşek ve Kızılay gönüllülerinin gün boyu süren çalışmalarına İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da eşlik etti.

Gıda yardımlarını alan vatandaşlar Kızılay’a ve bağış yapan gönüllü vatandaşlara teşekkür ederek zor günlerde Kızılay’ı yanlarında hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, konuyla ilgili açıklamasında, mağduriyet ve suistimallerin önüne geçebilmek için Kaymakamlıklar ve Muhtarlar Birliği ile işbirliği içinde kapsamlı ve titiz bir çalışma gerçekleştirerek, gıda yardımlarına başladıklarını, yardımların diğer bölgelerde de devam edeceğini belirtti.