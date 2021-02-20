Aşı paylaşımda da adalet yok

ABD’de merkezli bir kuruluş tarafından hazırlanan yeni bir raporda; ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Avustralya, Kanada ve Japonya'nın şimdiye kadar 3 milyardan fazla dozu güvence altına aldığını buldu. 32 ülkenin tüm nüfusunu aşılaması için 2,06 milyar doz aşıya ihtiyaç duyduğu yani bir milyardan fazla dozu gasp ettikleri belirtildi. Araştırmacılar, durumun aşı milliyetçiliğinin geldiği noktayı gösterdiğini ifade ederek, zengin ülkeleri fazla dozları bağışlaması çağrısında bulundu. Bu durumun gerçekleşmemesi halinde pandeminin oldukça uzayacağına ve yeni mutasyonların ortaya çıkabileceğine dair uyarı yapıldı. ABD merkezli The One Campaign adlı organizasyon tarafından yayımlanan yeni bir rapor, dünyadaki aşı eşitsizliğini tekrar gözler önüne serdi. Çalışmaya göre zengin ülkeler, ihtiyaç duyduklarından bir milyar doz daha fazla Coronavirüs aşını sahip olacak. Bu durum ise, Coronavirüs salgını nedeniyle ağır kayıplar veren yoksul ülkelerin mücadelesini önemli ölçüde zora sokuyor

Araştırmacılar bu nedenle ABD ve İngiltere gibi zengin ülkelerin, pandemiye verilen küresel tepkiyi "güçlendirmek" için fazla dozları paylaşması gerektiğini söyledi. Yoksulluk ve önlenebilir hastalıklara karşı kampanya yürüten organizasyon, aşıların paylaşılamaması halinde, milyarlarca insanın Coronavirüse karşı korunamayacağını ve salgının uzayacağını açıkladı.

En az 500 milyon kişi aşılanabilir

Rapor, önde gelen beş Covid-19 aşı üreticisi olan Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax ile yapılan sözleşmeleri inceledi. Uzmanlar, ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Avustralya, Kanada ve Japonya'nın şimdiye kadar 3 milyardan fazla dozu güvence altına aldığını buldu. 32 ülkenin tüm nüfusunu aşılaması için 2,06 milyar doz aşıya ihtiyaç duyduğu yani bir milyardan fazla dozu gasp ettikleri ifade edildi. İncelenen aşıların iki doz halinde uygulandığı düşünüldüğünde ise fazladan tutulan 1 milyar dozla en az 500 milyon kişinin aşılanmasının ve birçok yoksul ülkede salgının bitirilmesinin engellendiği görülüyor.

ONE Campaign’in kıdemli politika direktörü Jenny Ottenhoff, "Bu muazzam fazlalık aşı milliyetçiliğinin somutlaşmış halidir. Zengin ülkeler, salgının başlarında aşılarla ilgili bahislerini anlaşılır bir şekilde korumaya aldılar, ancak bu bahisler fazlasıyla iyi sonuç verdi. Eğer dünya çapında milyarlarca insanı koruyacaksak bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.