Sanayi ayağı gelişmeli

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede zeytinin uluslararası standartlarda ve kalitede üretilmesi yanında, sanayi ayağının da geliştirilmesi yönünde politika izlediklerini söyledi.

Bakanlık açıklamasına göre; Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Heyet ziyarette Çavuşoğlu’na zeytin sektöründeki mevcut sorunları aktardı ve sektördeki sorunlarının giderilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’nın en kısa süre içerinde merkezi mevzuattan geçerek, yasallaşması konunda görüş birliğine varıldı.

Bakan Çavuşoğlu, ülkede zeytinciliğin ve bu sektörün sanayi ayağının gelişerek, çeşitliğinin sağlamasını desteklediklerini ifade etti.

Kaliteli ve sofralık zeytin ve zeytinyağının üretiminin önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, zeytincilikle standartların oluşması, denetimin artırılması ve gıda güvenliği ile ilgili hazırlanan yasanın en kısa zamanda yasallaşması amacıyla Meclis’e sevki için gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü verdi.

Tüccar: Yeteri kadar sofralık zeytin var

ZEYSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Tüccar da KKTC’de yeteri kadar sofralık zeytinin olduğunu söyleyerek, yerli üretimi ve üreticiyi korumak adına yurtdışından sofralık zeytin ithalatında fonların yükseltilmesi ve ithalatın yasaklanması talebinde bulundu.

Tüccar, zeytinciliği ülke tarımının ana lokomotif ürünü olarak gördüklerini ifade ederek, gerek ekonomiye katkı gerek artı değer yaratması gerekse ek gelir kazandırması açısından zeytinciliğin desteklenmesinin önemine işaret etti.