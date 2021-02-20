Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun önceki gün yaptığı toplantıdan, kapının altından atılan bir kağıtla haberdar olduklarını söyleyerek, “Hükümet tarafı sürekli entrika peşinde. Asgari Ücret Tespit Masası’nı itibarsızlaştırdılar. Alınan karar yasa dışıdır. Çıkan kararı yargıya götüreceğiz” dedi.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, işçi tarafında komisyona üye olan 5 kişi için sokağa çıkma yasağı nedeniyle izin çıkarılmamasından dolayı toplantıya giderken kavga dövüşle gittiklerini savundu.

Serdaroğlu, “Toplantıda eksik olduğumuz için adil bir oylama olmayacağını söyledik. Devlet tarafı olan Müsteşar Çelebi Ilık’ın üslubu çok yanlıştı. Müsteşar, ‘Ben anlamam, ben dinlemem’ şeklinde çok farklı bir üslup kullandı. Yasaya göre toplantıda 5 devlet, 5 işçi ve 5 işverenin olması gerek. Ancak kendisi ‘Gelen gelir, gelmeyenler gelmez, ben toplantıyı açarım’ ifadelerini kullandı” iddiasında bulundu.

Şu anki sistemin modern kölelik sistemi olduğunu savunan Serdaroğlu, “İşveren tarafına sorarım. Daha önce hayırlısı olsun dedikleri 4 bin 400 TL’lik rakama neden evet oyu kullanmadılar. Hür-İş Federasyonu sonuna kadar mücadele edecek. Bu tuzaklara boyun eğmeyeceğiz. Müşavirlerden bürokratlardan kesinti yapılmıyor. Bakanlardan kesilmiyor. Ama asgari ücrette 180 TL artışı yapamıyorlar. Asgari ücretten, devlet çalışanlarından, bordrolulardan kesmeye çalışıyorlar. Tek bildikleri bu” ifadelerini kullandı.

