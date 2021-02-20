Vekiller neden çalışmıyor?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu toplantılarının sürekli ertelendiğini belirterek, toplumun çıkar ve menfaatlerini ön planda tutan bir muhalefet anlayışı ile hareket ettiklerini ancak iktidarın bu yapıcı muhalefet anlayışını kötüye kullanmaya çalıştığını ileri sürdü.

Şahiner yazılı açıklamasında, pandemi döneminde çalışmak zorunda kalan binlerce devlet ve özel sektör çalışanı varken, Meclis’in çalışmaması ve Meclis’in açılıp açılamayacağının Başbakan ile Meclis Başkanı’nın tekeline bırakılmasının diktatörlük rejimini andırdığını iddia etti.

Şahiner, “Öncelikle ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu son bir yıl içerisinde, ana muhalefet partisi olarak anlayışlı ve yapıcı olmaya çalıştık. Siyasal olarak çıkar ve menfaat elde etmek yerine toplumumuzun çıkar ve menfaatlerini ön plana koyan bir muhalefet anlayışı ile hareket etmeye dikkat ettik. Ama iktidarın tavırlarının bu yapıcı muhalefet anlayışını kötüye kullanmaya çalıştığını üzülerek gözlemlemekteyiz” dedi.

Polis, belediye çalışanları, Maliye Bakanlığı’na bağlı daire çalışanları, sağlık çalışanları, basın emekçileri, eczacılar, özel sektörde açık olan işletmelerin personelleri çalışırken CTP’nin taleplerine rağmen Meclis’in bu kadar süre kapalı kalmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Şahiner, Meclis İç Tüzüğü’nün çiğnendiğini savundu.

