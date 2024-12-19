Başsavcılık’tan izin çıkmadı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Başsavcılıktan gelen olumsuz görüş doğrultusunda yabancı işçi getirilmesine yetki veren protokollerin iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlık olarak protokollerin iptali yönünde idari karar aldıklarını vurgulayan Gardiyanoğlu, “Sonuçta Hukuk Dairemiz de bizim avukatlarımızdır. Bu süreç içerisinde bu konuları kamuoyuna çıkıp da dillendirmedim. Bazı kişiler “Gardiyanoğlu protokolleri iptal edecek mi? Ne yaptı? Ne etti?” şeklinde soruyor. İlk önce Savcılıktan zemin yazımı almadan çıkıp kamuoyuna yanıltıcı, yanlış bilgi vermekten çekinen, imtina eden biriyim. Yıllardır yapılan bir protokol var, uygulama var” dedi.

Protokollerin iptalinden sonra Çalışma Dairesi’nin alması gereken tedbirler olduğuna işaret eden Bakan Gardiyanoğlu, “Uygulamalarla ilgili, portalın değişimi, yazılım değişimi, teminatlarla ilgili hesaplamalarla ilgili almamız gereken tedbirler var.15-20 gün içerisinde bunları tamamlayacağız” dedi.

“Benim dönemimde ise yaklaşık 5 bin 400 ön izin verildi”

2022-2023 döneminde 8500 yabancı uyrukluya ön izin verildiği bilgisini paylaşan Bakan Gardiyanoğlu, “Bunu suçlama olarak değil veri olarak söylüyorum. Benim dönemimde de 2023-2024 yılında ise yaklaşık 5400 yabancı uyrukluya ön izin verildi. Yani bir yıl içerisinde aldığımız tedbirlerle Adamıza yaklaşık 3 bin daha az yabancı uyruklu kişi geldi. Ülkede iş azalmadı. 21 bin 300 iş yerinden 22 bin 15 iş yerine çıktık” diye konuştu.

Gardiyanoğlu, “Bu protokollerle ilgili tek uyumsuzluk bana avukatlarımın verdiği bilgi. Tek uyumsuzluk yatırılan teminatlarla ilgilidir… Sonuçta Savcılığımız bize diyorsa; iş yasasına göre bu protokoller uygun değildir. Boynumuz yasalar karşısında kıldan incedir. Bu konu bugünlük bir konu değildir. Yaklaşık 1 ay önce gündemime geldi” dedi.

