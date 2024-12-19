‘Haspolat en doğru nokta’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Lefkoşa Türk Belediye (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti. Görüşmede KKTC ile Güney Kıbrıs arasında yeni geçiş kapıları açılması konusu üzerinde yoğunlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Lefkoşa için hep birlikte çalıştıklarını, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Parkı’nın tamamlanmasıyla Lefkoşa’ya önemli bir eser kazandırılmış olacağını, Metehan’ın park ve yürüyüş yollarıyla yakın zamanda Lefkoşa’nın ve KKTC’nin gözde bölgelerinden biri olacağını belirtti.

Haspolat’ta geçiş kapısı açılmasının KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi ve Metehan kapısındaki yoğunluğun hafifletilmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Tatar, bugün mevcut 9 kapıdan yapılan araç geçişlerinin yüzde 65’in Metehan’dan gerçekleştiğini kaydetti.

Tatar, LTB Başkanı Harmancı’nın iletişim içinde olduğu Güney’deki Lefkoşa Belediye Başkanı'na geçiş kapıları hususunda KKTC’ye “makul ve mantıklı bir öneri ile gelme” tavsiyesinde bulunmasının faydalı olacağını da ifade etti.

Harmancı: Lefkoşa'daki sınır kapısı ihtiyacı bir gereklilik

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, en yoğun olarak kullanılan geçiş kapısının Metehan olduğunu, Lefkoşa’daki sınır kapısı ihtiyacının bir gereklilik haline geldiğini belirtti. Harmancı, bazen geçişlerde bekleme süresinin iki saati bulduğunu kaydetti.

Metehan’daki yoğunluğun hafifletilmesi için Lefkoşa’nın doğusunda bir kapı açılmasını uzun zamandır konuştuklarını belirten Harmancı, “Karşıdaki muhatabımızla bu konuyu görüşüyoruz. Alternatiflerle Lefkoşa’daki sıkıntının kendi içerisinde çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümünde “anlamlı bir noktaya” gelmek isteniyorsa, yeni kapının önemli rol oynayacağını kaydeden Harmancı, “LTB olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Güney Kıbrıs yol ruhsatının sadece Metehan kapsında veriliyor olması noktasında Harmancı, bunu trafik yoğunluğunu arttırıcı bir sebep olarak görmediğini, ancak konunun görüşülebileceğini söyledi.



Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024, 10:00