Türkiye destek verdi

Türkiye’nin desteğiyle narenciye üreticisine 164 milyon 219 bin TL ödeme yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023-2024 sezonunda tespit edilen dalında kalan Valensiya ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi tarafından oluşturulan Narenciye Tespit Komitelerinin yerinde incelemesi sonucu 27 bin 136 ton Valensiya ürünü ve 280 ton Yafa ürünü için, 619 narenciye üreticisine toplam 164 milyon 219 bin TL ödeme yapıldı.

Üreticilerin ödemelerini Kooperatif Merkez Bankası ve bankanın ilgili şubelerinden alabilecekleri belirtildi.

Arıcı ve balıkçıların da ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; 2024 yılında arıcılık yapan ve Veteriner Dairelerine bildirimde bulunan 282 arıcıya, 22 bin 471 adet arılı kovana karşılık, 4 milyon 269 bin 490 TL ve yine fatura karşılığı satın alınıp, Veteriner Dairelerine sunulan 4 bin 028 adeti kapsayan ana (kraliçe) arı faturalarına karşılık 805 bin 600 TL olmak üzere, toplamda 5 milyon 075 bin 090 TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Yine bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024’te Hayvancılık Dairesi'ne teslim edilen 11 bin 18 adet balon balığına karşılık, 37 balıkçı için Kooperatif Merkez Bankası'na 198.3 bin TL’lik ödenek yatırıldı.

Sigorta Primlerini yatıran 39 balıkçı için de, toplam sigorta prim yatırımlarının yarısına denk gelen 2.3 milyon TL’lik ödeme yapıldığı belirtildi.

Balıkçılar Kooperatif Merkez Bankası veya şubelerinden parasını alabilecek.

