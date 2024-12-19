7 kişi tutuklandı

Ülke genelinde son bir haftada 65 trafik kazası meydana gelirken, 29 kişi yaralandı. Kontroller sonucu, 292 araç trafikten men edilirken 7 sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasında, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 3 milyon 485 bin TL olduğu belirtildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı Lefkoşa 21, Gazimağusa 21, Girne 14, Güzelyurt 3, İskele 6 olarak açıklandı.

KKTC genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu ise 3 bin 303 kez cezai işlem uygulandı.

Trafik kazalarında sürat suçu 1027 ile ilk sırada yer alırken sürücülere kesilen cezaların dağılımı şu şekilde oluştu:

Mobil araç ile tespit edilen sürat suçları ( 283 ) , tehlikeli sürüş ( 20 ), dikkatsiz sürüş ( 38 ), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma ( 339 ), sürüş ehliyetsiz araç kullanma ( 9 ), alkollü içki tesiri altında araç kullanma ( 73 ), sürüş esnasında cep telefonu kullanma ( 329 ), emniyet kemeri takmadan araç kullanma ( 76 ), trafik levha ve işaretlerine uymama ( 168 ), trafik ışıklarına uymama ( 193 ), muayenesiz araç kullanmak ( 125 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma ( 66 ), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanma ( 13 ), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanma ( 10 ), görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma ( 21 ), koruyucu başlıksız motosiklet kullanma ( 5 ), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma ( 37 ), 757 diğer trafik suçu.

Kontroller sonucu, 292 araç trafikten men edilirken 7 sürücü tutuklandı.

