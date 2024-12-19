Tümü ihraç edilecek

Ülke genelinde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu Ugonna Collins Aloysıus ile Zimbabwe vatandaşı Tafadzwa Dhliwayo’nun ardından önceki gün de Pakistanlı 3 kişi tespit edildi.

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir iş yerinde tespit edilen Pakistanlı Mohammad Saqip Munawar, Yasir Ali ve Gül Rahim’in bir yılı aşkın süredir ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edildi.

Ugonna Collins Aloysıus, Tafadzwa Dhliwayo ve Pakistanlı 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 12 Aralık 2024 tarihinde, saat 16.00 sıralarında Haspolat'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan devriye esnasında, Nijerya uyruklu Ugonna Collins Aloysıus’un tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 9 Eylül 2021 tarihinden itibaren bin 121 gün, KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Tafadzwa Dhliwayo’nun da yine 14 Aralık tarihinde Lefkoşa Adli Şube’de bir soruşturma için bulunduğu esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Nisan 2022 tarihinden beri ülkede 988 gün izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

3 Pakistanlı Surlariçi’nde yakalandı

Polis memuru Pakistanlı Mohammad Saqip Munawar, Yasir Ali ve Gül Rahim’in ise 17 Aralık 2024 tarihinde Surlariçi bölgesinde tespit edildiklerini açıkladı. Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde; Ali’nin 496 gün, Munawar’ın 444 gün, Rahim’in 452 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, tüm zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin başlatılacağını ifade ederek, ek süreye ihtiyaç olunduğunu kaydetti.

Polis memuru, haklarında daha önce 3 gün ek süre alınan Aloysıus ile Dhlıwayo'nun 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Polis, Pakistan uyruklu zanlılar Munawar, Ali ve Rahim hakkında ise 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlılarla ilgili talep edilen tutukluluk sürelerini onayladı.