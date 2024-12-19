‘Suçsuzum’ 

Girne’de bir şahsın evinde temizlik işleri yapan ve orada yatılı kalan Nepal uyruklu 24 yaşındaki Pasangmu Sherpa hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının işvereni aynı zamanda ev sahibi tarafından tespit edildiği açıklanırken, genç kadın tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlı mahkemede “Bana iftira atıldı, ben bir şey çalmadım” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 13 Aralık 2024 tarihinde Girne’nin Beylerbeyi bölgesinde S.D.’ye ait evde temizlik görevlisi olarak çalışmakta olan zanlının ikametgahın giriş kısmında bulunan vestiyer üzerindeki evrak çantası içerisinde muhafaza edilen 20 bin TL nakit para ile yatak odasında bulunan 7 bin 310 TL değerinde Coco Chanel Paris marka bayan parfümünü çaldığını söyledi. Polis, çalınan parfümün 14 Aralık tarihinde ev sahibi tarafından zanlının çantasında bulunduğunu açıkladı. Soruşturma memuru, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine parfümün emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları ve aleyhine getirilen davayı kabul etmediğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “Bana iftira atıldı, ben bir şey çalmadım” dedi.

Mahkeme, zanlının şikayetçinin yanında çalıştığını, çalışma izninin iptal edildiğini, KKTC ile bağı kalmadığını ve daimi ikametgahı olmadığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

