İsrail hedef ayırmıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de günde orta-lama 28 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarını hedef gö-zetmeksizin sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeri-di'nde günde ortalama 28 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bombardımanla ölüm. Yetersiz beslenme ve açlıktan ölüm. Yardım ve hayati hizmetlerin yetersizliğinden kaynaklanan ölüm. Gazze'de günde ortalama 28 çocuk, yani bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor. Gazze'deki çocukların yiyeceğe, suya, ilaca ve korunmaya ihtiyacı var. Her şeyden çok, derhal bir ateşkese ihtiyaçları var" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 18 binden fazla çocuğu öldürdüğü aktarıldı.

Açlık nedeniyle 94 çocuk hayatını kaybetti

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni tam abluka altına alarak bölgeye insani yardım ve ticari mal-zemelerin girişini engelliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde bir çocuk ol-mak üzere 8 kişi daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e ulaştı.

Netanyahu Gazze'nin tümünü işgal etmeyi planlıyor

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, insani felakete sürükledikleri Gazze Şeridi'ne 22 aydır devam eden saldırıları genişletme kararı verdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bazı bakanlar, Netanyahu ile görüştüklerini ve Baş-bakan'ın İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze'ye saldırıları ge-nişletme kararı verdiğini aktardı.

BBC’de yer alan habere göre Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada bakanlara bu hafta içinde orduya "belirlenen üç savaş hedefine" nasıl ulaşılacağı konusunda orduya talimat vereceğini belirtti.

İsrailli Kanal 12 televizyonu ve Jerusalem Post gazetesi Netanyahu'nun bürosundan yetkililere dayan-dırdıkları haberlerinde "güncellenmiş stratejinin" Gazze'nin tamamını işgal etmek olduğunu bildirdi. Buna, İsrail Ordusu'nun İsrailli rehinelerin tutulduğuna inandığı Gazze şehrinin de dahil olduğu kayde-dildi.