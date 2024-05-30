Teşkilata taze kan

Polis Okulu'nda temel eğitimlerini tamamlayan 129 polis adayı, dün düzenlenen "Yemin ve Mezuniyet Töreni" ile polis teşkilatı kadrosuna dahil oldu.

64. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu’nu tamamlayarak mezun olan polis adaylarına hitap eden Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, sonunda şahadettin olduğu, onur ve gururla dolu, yeri geldiğinde en temel ihtiyaçlardan vazgeçecek kadar özveri isteyen, genelde çok sevilen, zaman zaman en acımasız eleştirilere maruz kalan, pes etme lüksü olmayan, 7 gün 24 saat devam edecek yeni bir yaşam tarzına başlayacaklarını ifade etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezun olan polis memurlarının yemin etmesiyle başladı.

Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Ekonomi Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile diğer polis yetkililerinin yanı sıra mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

Etkinlikte, “64’üncü Dönem Polis Temel Eğitimi Kursu”nu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Cemal Oktaçlı dönem mezunları adına konuşma yaptı. Daha sonra Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da birer konuşma yaptı.

Kurs birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından daha sonra dereceye girenlere diplomaları ve ödülleri takdim edildi.

Polis temel eğitimi kurs ikincisi polis memuru Tahsin Denizsever, kurs üçüncüsü ise polis memuru Çağıl Yıldız oldu.

Yemin ederek mezun olan polis adaylarına diplomalarının verilmesinin ardından konuşmalara geçildi.

Aytaç: İnsan sevgisinden vazgeçmeyin

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, “Bu güzel ve anlamlı günde bizlerle beraber olduğunuz için hepinize Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve bünyesindeki Polis Genel Müdürlüğü adına şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Hiçbir zaman doğruluktan, adaletten ve insan sevgisinden vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Aytaç, haksızlığa uğrayanın ve kimsesi olmayanın yanında, zalimin ve düzeni bozanın karşısında dimdik durarak vazifelerini yorulmadan, usanmadan, umutsuzluğa kapılmadan yerine getirmelerini beklediğini ve bundan hiç şüphesinin olmadığını ifade etti.

Çete: Aldığınız eğitimler her zaman rehberiniz olsun

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete de, 64. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu’nun, 15 Ocak 2024 tarihinde 130 erkek polis aday adayı ile başladığını, ancak bir adayın derslerinde başarısız olarak mezun olamadığını ifade etti.

Eğitimin insan hayatını şekillendiren, düzenleyen, ahlaki değerlerini oluşturan ve kişiliğini ortaya çıkaran çok önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Çete, “Polis okulunda öğrencilerimiz çağdaş, modern, güvenilir bir ortamda, aynı çatı altında bulunan derslikleri, yemekhanesi ve koğuşlarının olduğu bir binada, yatılı olarak eğitim almışlardır. Polis okulunda öğrencilerimize, hukuk dersleri, meslek dersleri, uygulamalı dersler ve genel kültür dersleri başlıkları altında, on dokuz dersten oluşan ‘Polis Temel Eğitimi’ verilmiştir.” dedi.

Çete, dereceye giren ve mezun olan 64. Dönem Polis Temel Eğitim kursunu tebrik ederek, mezuniyetin KKTC’ye, halka ve polis örgütüne hayırlı olmasını diledi.

Oktaçlı: Polislik mesleğine ait bilinci, en iyi şekilde kazanmaya çalıştık

“64’üncü Dönem Polis Temel Eğitimi Kursu”nu birincilik ile tamamlayan Polis Memuru Cemal Oktaçlı da, bugün iyi yetişmiş birer polis mensubu olarak, polis okulundan mezun olduklarını söyledi.

Oktaçlı, “4 ay gibi kısa bir sürede, müdürlerimiz, amirlerimiz ve öğretmenlerimiz, büyük bir şevkle bıkmadan usanmadan gerek hukuki, gerekse mesleki konularda bizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmışlardır” dedi.