Girne’de önemli buluşma

Gözde Süreç SARI

"II. Uluslararası Pozitif Okullar ve İyi Oluş Kongresi" dün Girne’de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda Acapulco Otel’de düzenlenen kongreye, 6 farklı kıta ve 31 ülkeden bildiriyle katılım sağlandı.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı, ardından açılış konuşmaları yapıldı ve Birkan Uzun temalı resim yarışması konusuna ilişkin barkovizyon gösterisi izlendi.

Kongre çerçevesinde Birkan Uzun temalı resim yarışmasının ödül töreni de yapıldı ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Kongre yarın da devam edecek.

Kongrenin açılış konuşmalarını Kongre Başkanı Prof. Dr. Çağla Gür, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri yaptı.

Uzun: Sahip olunan imkanlarla mutlu olmak

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iyi oluş ve pozitif okullar yaklaşımını önemsediğini ve destek verdiğini söyleyerek, dünyanın da KKTC’nin de iyi olmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Pozitif ve iyi olmanın beklentilerle ilgili olduğunu dile getiren Uzun, sahip olunan imkanlarla mutlu olmanın önemine değindi.

Gür: Mental hastalıklar artıyor

Kongre Başkanı Prof. Dr. Çağla Gür, depresyon ve kaygı gibi mental hastalıkların katlanarak arttığına işaret ederek, iyi oluş ve pozitif okullar yaklaşımının öneminin giderek arttığını söyledi.

Kongrenin üç çalıştay, eğitim atölyeleri ve resim sergisi içerdiğini dile getiren Gür, 6 kıtadan 31 ülkeden bildiriyle katılım sağlandığını kaydetti.

Nadiri: Pozitif okullar yaklaşımı önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de öğrencilerin akademik başarı sağlamaları yanında iyi bir yaşam sürmeleri, kişisel gelişimleri ve güçlü yönlerini geliştirmeleri noktasında iyi oluş ve pozitif okullar yaklaşımının önemli olduğunu söyledi.

Kavuklu: Kongre güzel bir örnek teşkil ediyor

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, kongreye destek vermekten gurur duyduklarını söyleyerek, kongrenin devlet, üniversite ve sivil toplum örgütü iş birliğine güzel bir örnek teşkil ettiğini, bu gibi iş birliklerinin artması gerektiğini dile getirdi.

Kavuklu, Kongrenin, gelecek nesillerin daha dayanıklı, güçlü ve sorunlarla mücadele etme kapasitesine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Konuşmaların ardından resim sergisinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.