Rumlar bayram yapıyor

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin resmi bir ziyaret çerçevesinde gittiği Güney Kıbrıs’ta yaptığı temaslar, dünkü gazetelerde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Katar Emiri Laf Değil İcraat İstiyor” başlıklı haberinde, Katar Emiri'nin Güney Kıbrıs temaslarının gündeminde enerji, limanlar, finans sektörü ve teknolojinin bulunduğunu yazdı. Enerji konusunda doğal gaz çalışmalarına ilaveten, güneş enerjisine yönelik yatırımların gündemde olduğu belirtildi.

Katar Emiri'nin “hazırlıklı ve çalışmaya hazır bir şekilde” Rum kesimine gittiğini yazan gazete, Rum Başkanlık Sarayı'na resmi ziyaretlere genellikle uzun açıklamalar ve ifadelerin eşlik ettiğini; Katar Emiri'nin ise zamanını açıklamalar ve konuşmalarla harcamak için değil, projeleri ele almak için orada bulunduğunu gösterdiği yorumunu yaptı.

İki ülke heyetlerinin ortak görüşmesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’nin niyetleri konusunda oldukça net olduğunu yazan gazete, Hristodulidis ile Al Thani’nin genel tartışmalar yerine somut ifadeler ve elle tutulur sonuçlar istediklerini vurguladıklarını iletti.

Gazete görüşmede iki ülke arasında bir çalışma komitesi kurulmasına da karar verildiğini ve komitenin çalışmalarının 6 ayda bir liderler tarafından gözden geçirileceğini de belirtti.

Katar Emiri'nin “hazırlıklı ve çalışmaya hazır bir şekilde” Rum kesimine gittiğini ve stratejik iş birliklerinin kendisini ilgilendirdiğini vurguladığını ileten gazete, Katar Emiri'nin örneğin enerji ve limanlar gibi ileriye dönük projelere katılmakla ilgilendiklerini söylediğini aktardı.

Katar’ın yatırımlara ilgisinin dört eksende olduğunu ve bunların enerji, limanlar, finans sektörü ve teknoloji olduğunu yazan gazete, Katar’ın enerji alanında Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki doğal gazın değerlendirilmesine katılım haricinde, güneş enerjisi ve enerji depolama gibi altyapılar inşa edilmesi ve idare edilmesiyle de ilgilendiğini kaydetti.