Atatürk’ün sözlerini hatırlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Melbourne ziyareti kapsamında, Shrine of Remembrance Anıtı’na çelenk sundu ve Avustralya Türk Dostluk Anıtı'nı ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Melbourne Başkonsolosu Doğan F. Işık ve KKTC’nin Melbourne Fahri Temsilcisi Hasan Sayar da eşlik etti.

Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC adına anıta çelenk sundu.

Daha sonra Anzak Günü'nün yüzüncü yıl dönümünde inşa edilen, Türkiye-Avustralya ilişkilerine saygı gösterme niteliğindeki Avustralya Türk Dostluk Anıtı’nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada şunları belirtti:

“Avustralya’ya yaptığımız tarihi ziyarette önemli anlar yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Çanakkale şehitlerini yad ederken, Atatürk’ün Anzak annelerine hitap ettiği kalbi sözlerine değinmek istiyorum. Türk halkı ile Avustralya halkı arasında dostluk ve barış sembolü olarak Atatürk, ‘Artık dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur içinde uyuyunuz. Yan yana bu topraklarda yatan Mehmetler ile Johnnyler arasında hiçbir fark yoktur... Artık bizim evlatlarımızdır ve huzur içindedirler’ şeklindeki ifadelerini hatırlatmak istiyorum.”

Adem Somyürek ile görüştü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Melbourne ziyareti kapsamında, Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile Victoria Parlamentosu'nda görüştü.

Verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC-Avustralya ikili ilişkileri, Kıbrıs meselesi ve iki ülke arasında ekonomik ve seyahat hizmetlerinin nasıl iyileştirilebileceği konuları ele alındı.

Kıbrıslı Türklerin Avustralya'daki 80’inci yılında kültür ve geleneklerini yaşatmak için festival, etkinlikler ve bir dizi temas gerçekleştirmek amacıyla Avustralya’da bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'ya tarihi bir ziyarette bulunduğunu, ülkede yaşayan Kıbrıs Türklerinin elde ettiği başarı ve kazanımlarından gurur duyduğunu, çok kültürlü Avustralya'nın sosyal dokusu bakımından kültürel zenginlik kazandırdığını söyledi.

Somyürek, Aralık 2018 ile 2020 arasında Yerel Yönetim Bakanı ve Küçük İşletme Bakanı olarak görev yaptı.