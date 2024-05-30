5 ayda 831 kişi deport edildi

Serdar ŞENGÜL

Başbakan Ünal Üstel, suç oranlarındaki artışı değerlendirerek, kaçakların ihraç edilmesine yönelik işlemlerin hızlandırıldığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Üstel, bu yıl içinde 831 kişinin deport edildiğini, bunlardan 119’unun Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Üstel, deport işlemleri için hükümetin kaynak sıkıntısı çekmediğini ifade etti.

İnşaatlarda veya başka alanlarda kaçak işçi çalıştıran şahıs ve işletmeleri uyaran Başbakan Üstel “Kim olursa olsun bu konuda hiç kimseye taviz verilmeyecek” diyerek; işverene ciddi cezalar öngören yasa değişikliğinin Meclise gönderileceğini söyledi. Üstel “Kaçak işçi çalıştıranlar cezalandırılacak” dedi.

Kaçak yaşamla mücadele ediliyor

Başbakan Ünal Üstel, dün tv2020’de Gündem Özel programına canlı telefon bağlantısıyla katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Kayıt dışı iş gücü ve kaçak yaşamın önlenmesi için önemli adımlar attıklarını ifade eden Üstel, gerekli yasal mevzuatların da düzenleneceğini açıkladı.

Başbakan Üstel, iki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan ve ülkede kaçak yaşam sürüp, kayıt dışı çalıştığı ortaya çıkan Oktay Tökgöz’le ilgili de bilgiler verdi. Üstel, Tokgöz’ün 23 Ekim 2023 tarihinde çalışma izninin bittiğini, o günden yakalandığı 16 Mayıs 2024 tarihine kadar iki ayrı işverenin yanında kaçak çalıştığını açıkladı.

Üstel şunları söyledi:

“Oktay Tökgöz Surlariçi’nde bir pansiyonda kalıyordu. İlk zamanlar Mustafa Demir isimli bir işverenin yanında inşaat işçisi olarak çalışıyordu. 25 Ekim 2023’te çalışma izni iptal edildi ancak Çalışma Dairesine bildirilmedi. En son Ahmet Yumuşak isimli şahsın yanında Gönyeli’de çalışıyordu. Hem Çalışma Dairesi hem de polise işverenlere gereken cezanın kesilmesi için talimatı verdim.”

Sıkı denetim yapılacak

Pansiyonda kalanların kişisel bilgilerine yasa gereği ulaşamadıklarını, bu nedenle düzenleme yapacaklarını ifade eden Üstel, şunları dile getirdi:

“Pansiyonlar sıkı bir şekilde denetlenecek. Kaçakları barındıran pansiyonlara ve işletmecilerine ceza uygulanacak. Bu konuda yasal düzenleme yapılacak ve önümüzdeki günlerde Meclise gönderecek.

Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Halkımızın huzuru için ve kaçak yaşamı ortadan kaldırmak için gerekli tüm adımları atacağız ve yasal düzenlemeleri yapacağız.”

Başbakan Üstel, basit suçlar işleyenler için deport işlemlerinin hızlandırıldığını, devletin maliyetleri karşıladığını ifade ederek, ihraçlarla ilgili rakamları paylaştı.

Üstel şu açıklamayı yaptı.

Başbakan Üstel şunları söyledi:

“2024 yılı içerisinde 712 üçüncü ülke vatandaşını kaçak olduğu için gönderdik. 119 TC vatandaşını gönderdik. Ocak’tan Mayıs’a kadar toplam 831 kişiyi göndermiş olduk.

2023 yılında ise bin 407, TC vatandaşı 293 kişi toplam bin 700 kişi deport edildi.”

Başbakan Üstel hem polisin hem de Çalışma Bakanlığının kaçak yaşamla ilgili sıkı kontroller yaptığını dile getirdi.