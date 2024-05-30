‘Acilen değiştirilmeli’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Bedelli Askerlik Yasası hesaplamalarının asgari ücrete endekslendiğinden gençlerin bedelli askerlik karşılığı ödemek zorunda oldukları rakamın iki katına çıktığını belirterek, Yasada “acilen değişiklik” yapılması çağrısında bulundu.

Özersay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Halkın Partisi olarak bir çalışma yaptıklarını ve hesaplamalarına göre Bedelli Askerlik Yasası hesaplamaları döviz yerine asgari ücrete endekslendiğinden, gençlerin bedelli askerlik karşılığı ödemek zorunda oldukları rakamın iki katına çıktığına dikkat çekti.

Özersay açıklamasında “Yasa, 2021 yılında yapıldığında amaç gençlerin dövizdeki artışlar nedeniyle mağdur olmalarını önlemekti ancak sonradan şartlarda köklü değişiklikler ortaya çıktı, döviz o tarihten bugüne dört kat artarken asgari ücret yaklaşık dokuz kat arttığı için gençlerin aleyhine bir durum ortaya çıktı. Bu nedenle yasanın Meclis tatile girmeden önce ivedilikle ele alınması ve değiştirilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında şunları kaydetti:

“2021 yılında bedelli askerlik konusunda dövizdeki artışlar nedeniyle gençler mağdur olmasın diye yasa değişikliğine gidilmişti. Oy birliği ile geçen Askerlik Değişiklik Yasasıyla, bedelli askerlik yapacak olanların ödeyecekleri rakam döviz üzerinden değil, asgari ücretin belirli bir katı olacak şekilde değiştirildi.

6 binden 12 bin Sterline yükseldi

O tarihte bu makul bir değişiklikti ve gençlerin lehineydi. Aradan geçen sürede şartlarda öngörülemeyen köklü değişiklikler ortaya çıktı. Neden? Çünkü o tarihten bugüne bir İngiliz sterlininin TL karşılığı yaklaşık olarak dört kat artmış olmasına rağmen o tarihteki asgari ücret TL olarak yaklaşık dokuz kat bir artış yaşadı. Sonuçta eski yasa yürürlükte kalmış olsaydı, yani sterlin üzerinden bedelli askerlik ödemesi yapılacak olsaydı 6 bin sterlin ödemek zorunda olanlar bugün TL olarak yaklaşık 250 bin TL ödemek zorunda olacaklardı. Oysa şimdi bu rakam (asgari ücret artışları nedeniyle) 500 bin TL seviyesine çıktı! Yani eski yasada belirli bir kategoriye giren bedelli askerlik için ödenmesi gereken rakam 6 bin sterlin iken şu anda yürürlükte olan yasaya göre ödenmesi gereken rakam 12 bin sterlin. Yani bu yük iki katına çıktı! Yasa aradan geçen zamanla kolaylaştıran değil zorlaştıran bir durum ortaya çıkardı.

Şartlar değiştiği için bedelli askerlik hakkı elde eden gençlere acilen yardımcı olunması ve yasada değişikliğe gidilmesi gerekir. Yapıldığı tarihte (2021) gençlere yardımcı olmuşsa da şu anda yasadaki değişiklik tam tersi etki yapmaya başlamıştır. Şimdi Meclis tatile girecek! Bunun ekim ayına bırakılmaması gerekir. Bu yasa değişikliği ivedilikle yapılmalıdır.”

