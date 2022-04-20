Kuşatma genişledi

Rusya-Ukrayna savaşı 56 gün geride kalırken, Ukrayna'nın doğusunda bir süredir beklenen taarruza günün erken saatlerinde başlayan Rus ordusu bir kenti ele geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Donbas savaşını resmen ilan ederek “Ukrayna’nın doğusunda operasyonun yeni bir aşaması başlıyor” dedi.

Ukrayna'da dün sabah kısmen ayrılıkçı güçlerin kontrolünde olan doğudaki Donbas bölgesine yönelik beklenen taarruzuna başlayan Rus ordusu, Kreminna kentini ele geçirdi. Luhansk Valisi Sergiy Gayday, Kiev'in 100 kilometre güneydoğusunda bulunan kentin, Ukrayna güçlerinin geri çekilmesinin ardından Rusya'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı. Gayday, Rus ordusunun her yönden saldırdığını, geri çekilen Ukrayna askerlerinin yeni mevziler kurarak savaşmaya devam ettiğini söyledi. Ukraynalı yetkili ayrıca Luhansk bölgesinde 70 bin sivil tahliye edilmeyi beklediğini aktardı.

Kreminna, Rusya'nın ve desteklediği ayrılıkçı güçlerin Donbas'ta kontrolü sağlamak üzere bu sabah başlattığı taarruzda ele geçirdikleri ilk kent oldu. Rusya, kuşatma altındaki Mariupol’de bir metalürji tesisinde konuşlanan Ukrayna güçlerine de silah bırakma çağrısı yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya’nın yeni operasyonunun amacının Ukrayna’nın doğusundan Kırım’a kadar kara koridoru oluşturmak, Donetsk ve Luhansk bölgesinin tamamını ele geçirmek ve Ukrayna birliklerini yok etmek olduğunu belirtti.

Şoygu: Batı savaşın sürmesi için Kiev’i kışkırtıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki askeri operasyonda yeni bir aşamaya geçtiklerini belirterek Donbas savaşını resmen ilan etti. Rusya'nın askeri operasyonlarında sadece Ukrayna ordusuna ait askeri tesislerin hedef alındığını ve sivil noktaların vurulmadığını savunan Lavrov, “Ukrayna'nın doğusunda operasyonun yeni bir aşaması başlıyor ve bunun özel operasyonun tamamı açısından çok önemli bir gelişme olduğuna eminim” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah göndererek savaşı uzatmak için ellerinden geleni yaptığını savundu. Şoygu, “Yabancı ülkelerden artan silah sevkiyatı, Kiev rejimini savaşı sonuna kadar sürdürme konusunda kışkırttıklarını gösteriyor” diye konuştu.

Esir takası yapıldı

Bu arada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya ve Ukrayna arasında esir takası gerçekleştirildiğini duyurdu. Vereşçuk, anlaşma kapsamında Rusya'nın savaşta esir aldığı 60 asker ve 16 sivili Ukrayna'ya teslim ettiğini belirtti.

Teslim edilen kişiler arasında 10 Ukraynalı yetkili de olduğu kaydedildi. Vereşçuk, bunun iki ülke arasında son süreçte gerçekleştirilen beşinci esir takası olduğunu söyledi. Vereşçuk, kaç Rus'un serbest bırakıldığı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Rusya ait tank vuruldu

Öte yandan Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rusya ait tankın Ukraynalı asker tarafından ateşlenen tanksavar füzesiyle imha edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı. Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentine yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu Rus ordusuna karşı direnişi sürdürüyor. Mariupol kentinde Rusya ait tankın Ukraynalı asker tarafından ateşlenen tanksavar füzesiyle imha edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın 24 Şubat – 19 Nisan tarihleri arasında 20 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı askeri araç, 386 topçu atış sistemi, 132 çok namlulu roketatar, 67 hava savunma sistemi, 169 uçak, 150 helikopter, 158 İnsansız Hava Aracı, bin 495 otomobil, 76 yakıt tankeri, 8 gemi, 27 özel teknik ekipman ve 4 operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiğini duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 10:09