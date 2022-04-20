Ağır suç işledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, down sendromlu 21 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunulduğu ileri sürülen Liberya uyruklu Abraham Quoimce Warmie hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Engin Yıldız, zanlının, 2022 yılı Mart ayı içerisinde, Gazimağusa’da, 21 yaşında olan down sendrom hastası, aynı zamanda zihinsel engelli 21 yaşındaki M.C. isimli kadına cep telefonundan, “whatsapp” programı üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek, “cinsel taciz” suçunu işlediğini söyledi.

Polis memuru, zanlının, müştekinin evine yalnız olduğu esnada gittiğini ve oturma odası içerisinde, erkeklik organını müştekinin kalçalarına sürterek ve göğsünü okşayarak cinsel saldırı suçunu işledikten sonra, oral seks yaptırmak suretiyle cinsel tecavüz suçunu işlediğini anımsattı. Polis, zanlının 12 Nisan 2022 tarihinde tutuklandığını hatırlattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacak olan ve ülkemizde yasal bağı olmayan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.