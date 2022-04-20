Diyalog kapısı açık

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları sorunlarını aktarmak için dün Maliye Bakanı Sunat Atun, Tarım Bakanı Dursun Oğuz ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde birlik, hayvancının devletten alacağı ödemelerin bayram öncesinde alınmasını, elektrik maliyetlerinin aşağıya çekilmesini ve yem maliyetine destek ve süt fiyatlarının iyileştirilmesini talep etti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Atun, sektörün sorunlarını önemsediklerini belirterek, sorunların çözümü noktasında samimiyetle işbirliği ve diyalogdan yana olduklarını belirtti.

Birliğin taleplerini değerlendireceklerini söyleyen Atun, gerekirse üreticilerle yeniden bir araya geleceklerini belirtti. Atun, “Üretim sektörü bizim için çok önemlidir. Sorunlara ivedi çözüm bulunması için çalışacağız” dedi.

Süre istediler

Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, görüşmede sorunlarını anlattıklarını, Başbakan Faiz Sucuoğlu'ndan hükümetin zor durumda olduğuna, bu işlerin nasıl çevrileceğini bilemediğine dair cevap aldıklarını söyledi.

Naimoğulları, hükümetin kendilerinden bir süre talep edildiğini de belirtti.

Yapılan talep doğrultusunda hükümete Cuma'ya kadar süre verildiğini ifade eden Naimoğulları "Eğer Cuma'ya kadar taleplerimize cevap almazsak, eylem kararı açıklanacak ve hayvancı sokağa inecek" dedi. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları şunları ifade etti:

"Kapı kapı gezdik ve hükümet edenlerle görüşme yaptık, görüşmelerimiz çerçevesinde Maliye Bakanı, Tarım Bakanı ve Başbakan ile toplantılar yaptık. Yapılan görüşmelerde hükümet edenlere taleplerimizi ilettik. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yaptığımız görüşmede Başbakandan hükümetin zor durumda olduğu ve bu işlerin nasıl çevrileceğini bilmediği cevabını aldık. Biz kendilerine taleplerimizi ilettik. Taleplerimiz içerisinde hayvancının devletten alacağı ödemelerin bayram öncesinde alınması, elektrik maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, yem maliyetine destek ve süt fiyatlarının iyileştirilmesi vardır. Kendilerine Cuma'ya kadar süre verdik. Cuma'dan sonra bir gün bile beklemeyeceğimizi ve eylem kararı açıklayacağımızı ilettim. Hükümette para olmadığını, para veremeyeceklerini ve zor durumda olduklarını yinelediler. Kendilerine bu maliyetlerle bu işin olamayacağını, gerekenin hemen yapılması ve bu zamlar karşısında üretimin sürdürülemeyeceğini söyledim. Hayvancı artık patlama noktasına gelmiştir, hayvancı hayvanlarını kesime yollamaya başlamıştır ve çok zor şartlarda üretim yapıyor. Cuma'ya kadar bir çözüm bulunacaksa tekrar görüşmeye hazırız. Eğer çözüm bulunmazsa, bir gün bile beklemeyip eylem kararımızı açıklayacağız. Eylemin şekli, yeri ve zamanı yönetim kurulumuzca yapılacak toplantı sonrasında belirlenecek ve kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır."