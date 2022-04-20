Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, denetim işleviyle saat 12.30’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, yerel yönetimlerle ilgili mevzuat hazırlamak üzere tüm partilerden toplam 5 üyenin görev yapacağı geçici ve özel (ad-hoc) komite oluşturuldu.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar bölümünde, “Yerel Yönetimlere İlişkin Mevzuatı Hazırlanmak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”ye yönelik kararlar görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Komitenin Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partiler olmak üzere 5 üyeli oluşturulması ve üyelerin de UBP’yi temsilen Emrah Yeşilırmak, CTP’yi temsilen Devrim Barçın, DP’yi temsilen Hasan Tosunoğlu, HP’yi temsilen Ayşegül Baybars, YDP’yi temsilen Talip Atalay olması kararı alındı.

Güncel konuşmaların yapıldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk iki konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili konular gündeme getirildi.

. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner Meclis’teki konuşmasında ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Şahiner, bir süredir hükümet yetkililerinin hediye etmek amaçlı 35 bin TL’lik tespihler aldığını duyduklarını aktardı ve bu konun doğruluğu konusunda bilgi istedi.

Toros: Adil ve kabul edilebilir çözüm

İlk güncel konuşmayı yapan CTP Milletvekili Fikri Toros, “Güven Yaratıcı Önlemler Çerçevesinde Enerji ve Doğal Gaz İş Birliği Fırsatları” konusunu kürsüye taşıdı.

Toros, Kıbrıs sorununun adil ve kabul edilebilir çözümünün ilgili tüm taraflar için teşvik unsuru olduğunu belirtti.

Enerji kaynaklarının verimli bir şekilde çıkarılması ve Türkiye ile Avrupa pazarlarına ulaştırtılmasının gündemdeki sorunların aşılmasına bağlı olduğunu söyleyen Toros, liderlere BM ve tüm taraflar nezdinde sorumlu ve rasyonel davranmaları çağrısında bulundu.

Fikri Toros, Cumhurbaşkanı Tatar’ın gerekli istişareleri gerçekleştirmesinin zaruri olduğunu kaydederek, güven yaratıcı önlemlerin reddedilmesinin Kıbrıs Türklerin tecrit edilmesine katkı koyacağını belirtti.

Derya: Dünyadan izole yaşadık

CTP Milletvekili Doğuş Derya “Kıbrıs Sorunu ve Sürecin Dışında Kalan Kıbrıslı Türkler” konulu güncel konuşma yaptı.

Derya, Kıbrıslı Türklerin ciddi sorunlarla baş etmeye çalıştığını, yönetsel sorunların dışında Kıbrıs sorunundan kaynaklanan sorunlar bulunduğunu söyleyerek, Kıbrıslı Türk halkının dünyadan izole yaşadığını belirtti.

Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlı ve bir açmaz içinde olduğunu söyleyen Derya, enerji ihtiyacını giderebilmek için düşük maliyetle enerji temini sağlama amacını yükselttiğini, bu nedenle bir süredir bozuk ilişkileri olan bazı ülkelerle ilişkilerini revize etmeye başladığını belirtti.

Kıbrıslı Türkler adına konuşan kesimlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan Derya, Kıbrıs sorununu federal çözüm noktasında zorlamak gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, soruları yanıtladı

Daha sonra söz alan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, soruları yanıtladı.

Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türklere iki sandalye verilmesine karşı olduğunu, tutarlılığa önem verdiğini ve KKTC’ye inanan birisi olduğunu belirten Ertuğruloğlu, KKTC olgusunu reddeden yaklaşımlara prim vermediğini söyledi.

“Uluslararası hukuka saygı olsaydı Kıbrıslı Türklere ayrımcılık yapılmaması gerekirdi” diyen Ertuğruloğlu, güncel konulara değinilerek dünyanın yaptığı ayrımcılığın göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Ertuğruloğlu, “Bu dava Türk ulusunun davasıdır” diyerek, mücadeleyi Anavatansız sürdürmenin mümkün olamayacağını kaydetti.

Hidrokarbon yatakları konusunda da Türkiye’nin dahil olmadığı süreçlerin başarılı olamayacağını belirten Ertuğruloğlu, tüm paydaşların dahil olacağı bir masada konunun görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Barçın: İçeriği hala bilmiyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “KKTC-TC Arasında İmzalanan 2022 Yılı TC’ye Entegrasyon Protokolü” konulu konuşma yaptı.

Barçın, önceki gün tüm bakanların genel kurulda hazır bulunacağının söylendiğini ancak Genel Kurul’da bakanların bulunmadığını belirtti.

Barçın, dün gerçekleştirilen 23 Nisan etkinliklerinde emeği geçenleri kutladı.

İhtiyat Sandığı’na Bakanlar Kurulu tarafından atanan kişinin borcu bulunduğunu ve bunun yasaya aykırı olduğunu vurgulayan Barçın, bu uyarısının dikkate alınmasını umduğunu söyledi.

Protokol görüşmelerinin “cılkının çıktığını”, ekonomik dayatmanın göstergesi olan bir yapıya döndüğünü savunan Barçın, “imzalar atılıyor ama gereğini yapmıyoruz” söyleminin de doğru olmadığını belirtti.

Şahiner, sorunları hatırlattı

Daha sonra söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in, “Başbakanın İlgilenmesi Gereken Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı.

Şahiner, balıkçı barınaklarıyla ilgili güncel bilgi vererek Yedidalga balıkçı barınağının zor durumda olduğunu, Lefke bölgesinde yolların da tadil edilmesi gerektiğini belirterek, Lefke bölgesinde mahkeme, hastane, CMS gibi farklı sorunların da yoğunluktan dolayı hiç gündeme gelemediğini söyledi.

Bakanlıklara tahsis edilen araç plakalarının kullanılmayarak sivil plakalarla gezilmesini eleştirerek sebebini soran Şahiner, hayat pahalılığının yüzde 13 civarında olduğu söylemlerinin gerçek olmadığını kaydetti.

Şahiner, solar izinler konusunda sürekli şikayet aldıklarını, ilgili birimlerin belirli kişilere yüksek mw izin verdiğini savunarak bunu eleştirdi ve Girne Bölgesinde yüzde 10’luk izinle alınan arazinin izinlerinin yükseltilerek satışa çıkarılması konusunun da araştırılması gereken bir konu olduğunu söyledi.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler’in, “Lefke bölgesinin yabancı öğrencilere bakış açısının nasıl olduğuyla” ilgili sorusuna yanıt veren Şahiner, kıt kanat kredilerin verilmesiyle yapılan yatırımların çoğunun sonlandırılmadığını ve geri dönüş sağlanamadığını, bölge halkının yabancı öğrencilere bakışının olumlu olduğunu söyledi.

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da, e-devlet projelerinin niye sonlandırılamadığıyla ilgili bilgi vererek, e-devlet yasasının bile olmadığı yerde başkasını suçlamanın doğru olmadığını kaydetti.

Şahiner de taahhütler yerine getirilmiyorsa yöntemin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yazılım için gelen şirketlerin de iyi niyetli olmadığını savundu. Şahiner, bir süredir hükümet yetkililerinin hediye etmek amaçlı 35 bin TL’lik tesbihler aldığını duyduklarını da aktardı ve bu konun doğruluğu konusunda bilgi istedi.

Oğuz: Teyide muhtaç bir bilgi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 35 bin TL’lik tesbih alınıp dağıtıldığı iddiasının basına düştüğünü, bunun teyide muhtaç bir bilgi olduğunu, kimsenin böyle bir şeyden haberdar olmadığını söyledi.

Oğuz, Yedidalga balıkçı barınağında bir sorun olmadığını, Lefke yolundaki çalışmaların devam ettiğini, ormanlardaki havadan ilaçlamaya 2 yıldır ara verildiğini, Orman Dairesinin elindeki imkanların yeterli olmadığını kaydetti.

Oğuz, narenciyeyle ilgili sorunların sırasıyla çözüldüğünü, pazarlamayla ilgili de çalışmanın devam ettiğini söyleyerek, gümrük çalışanlarıyla ilgili kararın da bugün imzalandığını belirtti.

Şahali: Bakanlar Başbakan’a kefil olamıyor mu?

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, “Bakanlar Başbakan’a kefil olamıyor mu” konulu konuşmasında, 58 günlük hükümetin Başbakanının kabinesini bir türlü kuramadığını, Maliye Bakanı ile Başbakanın ülkeye yaşattıklarının akıl alır olmadığını, bir birini yalanlayacak şekilde basın önünde tartışmalarının demokrasinin de ötesinde olduğunu savundu.

Şahali, bakanların Başbakana kefil olmadığını, iletişimsizliğin, tartışmaların, yaşananların bunu gösterdiğini, aynı olayla ilgili iki tarafın farklı şeyler söylemesinin ortada bir “yalanın” olduğunu gösterdiğini savundu, toplum faydasına makamların iletişiminin gerekli olduğunu vurguladı.

Kabine değişiminin kendisini artık “Başbakan” yerine de koyduğunu savunduğu Cumhurbaşkanı tarafından engellendiğinin görüldüğünü iddia eden Şahali, bu konuda iddia ve eleştirilerde bulundu, ülkede ekonomik yangın yaşanırken, bu yaşananaların toplum için telafisi olmayacağını kaydetti.

Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulu dünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 25 Nisan Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirilecek.