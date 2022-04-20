Ramazan boyunca sürecek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ramazan dolayısıyla yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından KKTC genelinde 500 paket gıda yardımı yapıldı.

Gıda paketlerinin yanı sıra çocuklar için şeker ve balon dağıtımı da gerçekleştirildi.

Açıklamada, ramazan süresince Lefkoşa'da yer alan Hala Sultan Camisi'nde pazartesi ve çarşamba iftar verileceği ve gıda yardımlarının KKTC genelinde devam edeceği bildirildi.

TDV Bilgi ve İletişim Sistemleri Müdürü Mustafa Çekiç AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın KKTC'deki vatandaşlara selam gönderdiğini belirtti.

TDV'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir tarafından mazlum ve mağdur coğrafyalarda iftar programları ve yardım kampanyaları düzenlediğini ifade eden Çekiç, bu kapsamda KKTC'de de yardım faaliyetlerinde bulunduklarını dile getirdi.

