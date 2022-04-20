Yol gösterici olun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gıda Mühendisleri Odası heyetini kabul etti.

Kabuldeki konuşmasında, çeşitli sebeplerden dolayı artan fiyatlar nedeniyle gıdanın ne denli önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, insanları mümkün olduğunca üretime yönlendirmek gerektiğini belirtti.

Kadının elinin değdiği yerin daha üretken ve başarılı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, organik koşullarda üretimin sürdürülebilmesi ve ürünlerin denetlenebilmesi için gıda mühendislerine büyük görev düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gıda mühendislerinin halk sağlığına yön verebilecek kapasitede olduğunu ifade ederek, gıda mühendislerinin, dünyadaki gelişmeleri takip edip üreticiye yol gösterdiğini kaydetti.

“Pandemi yavaş yavaş dünyayı terk ediyor” diyen Tatar, “Önemli olan sağlığımızı koruyabilmektir. Sizin çalışmalarınız bu bağlamda çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, gıda mühendislerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığından kayıplarla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Rum tarafının Kıbrıs Türk kayıp ailelerinin, acılarını tazeleme pahasına Rum polisine verdiği ifadelere ve faillerin tespit edilmesine rağmen, failler aleyhine dava açmaktan imtina ettiği gerçeğini yeniden vurgulamak istediklerini kaydetti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Birleşmiş Milletler Zorla veya İrade Dışı Kaybetmeler Hakkında Çalışma Grubu Başkanı, yardımcısı ve bir üyesini 7 Nisan’da kabul ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, çalışma grubundan katılımcılara çoğunluğu sivil halktan oluşan Kıbrıslı Türk kayıpların 1963-74 döneminde Rum polis ve milisler tarafından evlerinden, iş yerlerinden, hastanelerden kaçırılarak kaybolduğunu, 1974'te Kıbrıslı Türk kayıplara yenilerinin eklendiğini, Rum kayıpların çoğunun ise Rum askerlerden oluştuğunu izah ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çalışma grubunun gündeme getirdiği ve ilk tespitlerinde de yer alan düzensiz göç konusuyla ilgili olarak gruba küresel bir sorun olan bu hususta bir yılı aşkın bir süre önce Rum tarafına düzensiz göçle etkin bir şekilde mücadele etmeye yönelik bir mekanizma önerisi yaptığımızı, bugüne kadar herhangi bir olumlu dönüş almadığımızı, hal böyle olmasına rağmen, Kıbrıs Türk tarafının ilgili tüm kurumlarıyla bu çalışmayı başlatmaya hazır olduğunu yineleriz.

Çalışma grubunun BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulmak üzere hazırlayacağı raporun, Rum tarafının Kıbrıs Türk kayıp şahıslarla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine katkı koymasını umuyoruz.”