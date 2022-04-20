Kader günü

Suna ERDEN

Elektrik Kurumu’nda örgütlü El-Sen ile imzalanan protokol konusunda Maliye Bakanı Sunat Atun’la görüş ayrılığına düşen Başbakan Faiz Sucuoğlu, kabinede değişiklik yapmak için dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Hükümet ortağı parti liderleriyle birlikte gerçekleştirilen bu ziyarette Başbakan Sucuoğlu; yaşananlardan sonra Atun’la aynı yolu yürüyemeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Sunat Atun’un görevden alınması ve yerine Olgun Amcaoğlu’nun atanmasına ilişkin kabine değişikliğini onaylamayıp “aranızdaki sorunları çözün” yönünde görüş belirtmesi üzerine Sucuoğlu’nun istifa kartını öne sürdüğü öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre Tatar’a bugün saat 10.00’a kadar süre veren Sucuoğlu “Atun alınmazsa ben istifa edeceğim” dedi.

Kriz büyüdü

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile El-Sen arasında imzalanan mutabakat metni hükümette geri dönülemez bir krize neden oldu. Meclisin önceki günkü bileşiminde tartışmanın fitili Maliye Bakanı Sunat Atun’un Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu yalanmasıyla ateşlendi. Yaşanan gerginlik dün artarak devam etti.

Ya ben ya o

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün hükümet ortakları Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’yla birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kapısını çaldı. Bakan Atun’un görevden azlini isteyen Sucuoğlu, istediği cevabı alamayınca istifa kozunu oynadı.

Elde edilen bilgilere göre; Sucoğlu, Bakan Atun’la aynı kabineden görev yapmak istemediğini ifade ederek, görevden alınmasını istedi. Sucuoğlu, Atun’un görevden alınmamasının başbakanlığının sorgulanmasına neden olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar ise yaşanan krizin istişare yoluyla çözülmesini önerdi; “Sorunlarınızı kendi aranızda çözün” dedi.

Dananın kuyruğa bugün kopacak

Başbakan Sucuoğlu ise Atun’un görevden alınmaması halinde hükümetin istifasını vereceğini söyledi.

Bunun üzerine Tatar, “Biz istiare edelim, siz de edin, tekrar konuşalım” dedi. Sucuoğlu da Tatar’ın bu önerisine karşı değerlendirme yapacaklarını, alacakları son kararı bugün saat 10.00’a kadar bildireceklerini söyledi.

Acil toplantı yapıldı

Yaşanan kriz üzerine Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün akşam acil toplantıya çağrıldı. Milletvekilleri ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri saat 21.30 sıralarında UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Gergin bekleyişin ardından saat 22.40 sıralarında Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP'li üyelerin alkış ve destekleriyle parti binasına giriş yaptı. Yapılan toplantıda bugün atılacak adımlarla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı.

Bu arada toplantı yapıldığı sıralarda elektrik kesintisi yaşandı.

Sucuoğlu: Geri adım atmayacağız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kritik MYK toplantısının ardından basına açıklama yaptı.

Sucuoğlu, “UBP bir bütündür ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir ancak disiplin şarttır. UBP’ye ciddi boyutta zarar verecek hatalar yapan arkadaşlarımız uyarılır” dedi.

UBP’yi bir ağaca benzeten Sucuoğlu, “Her yaprağı bizim için çok önemlidir...” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın alacağı kararı görelim” diyen Sucuoğlu, parti disiplinini bozan milletvekillerine ve diğer yetkililere karşı adım atılacağı, bu konuyla ilgili MYK’nın yeniden toplanacağını söyledi.

İstifa sürecini de aktaran Sucuoğlu, “Saat 11.00 gibi diğer ortaklarımızla görüştük ve yazılı olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bildirdik. Saat 16.00 ile 16.30’a kadar cevap bekledik, ancak alamadık. Her iki kararın da geri alınması söz konusu değil” diye konuştu.

Kriz nasıl başladı

Elektrik Kurumu’nda örgütlü El-Sen geçtiğimiz hafta ülke genelinde iş bırakma eylemi başlattı. Başbakan Faiz Sucuoğlu, eylem yapan El-Sen’le 6 maddelik bir mutabakat metni imzaladı.

Mutabakat metninin imzalanmasının ardından eylem sonlandı ancak bu kez hükümette kriz başladı. Yaşanan görüş ayrılıkları ise meclisin önceki günkü toplantısında gün yüzüne çıktı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, El-Sen ile imzalanan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada

Türkiye’de protokol görüşmelerinin ardından geçen Perşembe günü Kıbrıs’a geldiğini anımsattı.

Başbakan Sucuoğlu, dinlenmesinin ardından Kıb-Tek’ten yetkililerin evine geldiğini, Teknecik Santrali’nin kapanması kararının alındığını kendisine aktardığını anlattı.

Sucuoğlu, ülkenin karanlıkta kalması tehlikesi üzerine, metin hakkında, “Benim yetkimde değil. Biz buna imza atarız ama yaymayın. Pazar günü de bu düzenlensin” dediğini açıkladı.

Başbakan Sucoğlu, kendisine "Maliye Bakanı'na ulaşılmadı" dendiğini ifade ederek, "Eğer bana yanlış bilgi verildiyse bu da soruşturma sebebidir" dedi.

Sucuoğlu’nun ardından konuşan Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan eylemin ardından El-Sen ile anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını söyledi.

Atun, "Başbakan'ın bu anlaşmayı imzalamasının bir mahsuru yoktur, Başbakan genel kapsayıcılık anlamında bunu yapabilir" dedi."

“Başbakan, Maliye Bakanı'na ulaşılmadı dedi ancak bana ulaşıldı" diyen Atun, anlaşmayı imzalamayı uygun bulmadığını ifade etti.