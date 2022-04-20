Ada içi geçişlerde tüm Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasını öngören karar, dün sabah itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kararın saat 09.00 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle, adada karşılıklı geçişlerde aşı kartı veya negatif test sonucu gibi belgelerin ibrazı gerekmeden geçiş yapabiliyor.

İki yıl aradan sonra Kıbrıs’ın kuzeyiyle güneyi arasındaki geçişler normalleşti.

Ayrıca, bugün itibarıyla, yurt dışından ülkeye girişlerde Güvende Kal uygulaması da kaldırıldı. Dünden itibaren yurt dışından gelenler aşı kartı; aşısız kişiler ise 72 saat öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını ibraz ederek ülkeye girebiliyor.

Kıbrıs’ta ada içi geçişlerde tüm Covid-19 tedbirlerinin kaldırılması kararı, önceki gün Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Sözcülüğü tarafından duyurulmuştu. BM Sözcülüğü, her iki taraftan sağlık yetkililerinin yer aldığı Sağlık Teknik Komitesi’nin adadaki epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde, geçiş noktalarında tüm Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasının uygun bulduğuna karar verdiği açıklamıştı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararlarına göre, dünden itibaren yurt dışından ülkeye girişlerde “Güvende Kal Uygulanması” aranmayacak. Yurt dışından gelenler aşı kartı, aşısız ise 72 saat öncesi PCR veya 24 saat öncesi antijen test sonuçlarını göstererek ülkeye girebilecek.

Adapass sorgulamaları

Kapalı alan eğlence merkezlerine girişte, aşısız kişilerin son 24 saat içinde yapılmış antijen testleri olacak şekilde AdaPass sorgulaması devam edecek.

Kapalı alan tanımına giren yerler şöyle sıralanıyor: Bar, club vb, casino, sinema/tiyatro, otellerin kapalı alanları, kapalı çocuk oyun alanları, berber/kuaför/güzellik salonları, SPA merkezleri, dövme salonları, gece kulüpleri, restoranlar/cafeler, kapalı spor salonu aktivitelerine giriş.”

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 10:06