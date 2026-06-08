Mezuniyet coşkusu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2025-26 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Girne Amerikan Üniversitesi’nde 700’ü aşkın doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencisi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı.

Törenin açılış konuşmasına, “Bugün yalnızca bir mezuniyet günü değildir. Bugün yıllar boyunca hayallerini sırtında taşıyan genç insanların hayatın geniş ufuklarına doğru yelken açtığı gündür.” sözleriyle başlayan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, “Bir diplomanın içinde uykusuz geceler vardır, kaygılar vardır, yalnız kalınan anlar vardır, vazgeçmekle devam etmek arasında verilen sessiz kararlar vardır ve en önemlisi insanın kendisiyle yaptığı mücadele vardır.” dedi.

“Diploma, size bir başlangıç verir, hayatınızın geri kalanını ise karakteriniz yazar.” diyen Yurtsever, insanın en büyük eserinin kendisi olduğunu vurguladı.

Milletvekili, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ise “Ada’nın ilk üniversitesi olmak hiç kolay değildi. Ama ilk olmak aynı zamanda bizim için yükseköğrenim yolunu açmak ve eğitim fırsatını sınırlar ötesine taşımak demekti. Bugün kaliteli eğitim hakkını sınırlar ötesine taşıyabilmiş bir üniversite olarak ellinci yıla doğru ilerliyoruz.” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, önceki mezunlardan Yağmur Özeremi’nin sunduğu müzik dinletisinin ardından derecelendirmeye giren tüm mezunların sırayla diploma belgelerini alması ve kep atma seremonisi ile tamamlandı.



