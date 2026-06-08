2 kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 8 adet kağıt parçası ele geçirilirken, meseleyle bağlantılı olarak M.Y. (E-42) ile H.Ş. (E-25) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 6 Haziran tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da Ergenekon Sokak üzerinde şüpheli görülen zanlı M.Y.’nin polis ekipleri tarafından durdurularak üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının elinde tuttuğu sigara paketi içerisinde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 7 adet kağıt parçası bulunduğunu ve söz konusu emarelerin zapt edildiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlının ifadesine başvurulduğunu kaydeden polis, M.Y.’nin uyuşturucu maddeleri H.Ş.’den aldığını söylemesi üzerine ikinci zanlının ikametgahında arama yapıldığını anlattı. Polis, evde gerçekleştirilen aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet kağıt parçasının daha bulunarak emare alındığını ifade etti.

Her iki zanlının da tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve yürütülmesi gereken araştırmalar bulunduğunu söyledi. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini de kaydeden polis, soruşturmanın selameti açısından zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlılar M.Y. ile H.Ş.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.