Tahrik edici

Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki SOFA'nın (Kuvvetler Statüsü Antlaşması) bugün Güney Kıbrıs’ta imzalanacağı belirtildi.

“Sigmalive” internet sitesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'nı kaynak gösterdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki antlaşmanın bugün Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Catherine Vautrin tarafından imzalanacağını belirtti.

Habere göre, Palmas ile Vautrin, Güney Kıbrıs’ AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde yapılacak olan Gayriresmi Dışişleri Konseyi(Savunma) Toplantısı'nın ardından, Floksenia Konferans Merkezi’nde bugün öğleden sonra gerçekleştirecekleri görüşme sırasında bahse konu anlaşmaya imza koyacak.

Haberde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un nisan ayında Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında, bölgedeki insani operasyonlar çerçevesinde Fransız kuvvetlerinin, Güney Kıbrıs’ta konuşlanmasıyla ilgili SOFA Antlaşması'nın haziran ayı içerisinde imzalanacağını açıkladığı da anımsatıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026, 09:58