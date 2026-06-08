Esnafın yüzü güldü

Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen festivalde gün boyu çeşitli etkinliklere yer verildi. Festival, gece saat 22.30’a kadar ziyaretçilerini ağırladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin açılış kurdelesi, bu yıl okullar arası futsal müsabakalarında şampiyonluk elde eden Lefke Gazi Lisesi (LGL) Futsal Takımı öğrencileri tarafından kesildi.

Festival süresince gün boyunca ziyaretçilere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Alanda kurulan stantlarda geleneksel ürünler, özellikle ceviz ve yöresel lezzetler vatandaşların beğenisine sunulurken, el sanatları ve üretici stantları da yoğun ilgi gördü.

Kültürel sergilerle bölgenin geleneksel değerleri tanıtılırken, halk dansları ekiplerinin sahne performansları festival alanında renkli görüntülere sahne oldu.

Gün boyu devam eden müzik dinletileri, çocuklara yönelik yüz boyama gibi etkinlikler ve çeşitli sokak aktiviteleri de ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Lefke Ceviz Festivali’nin geleneksel üretimin devamı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş ise festivalin Kıbrıs kültürünün tanıtımına katkı sağlamak ve bölgeye ekonomik fayda oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, etkinliğe gösterilen ilginin her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.