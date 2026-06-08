Büyük beğeni topladı

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla düzenlediği 12. Dünya Çocuk Günü Şenliği önceki gün yapıldı.

Şenlik, geniş katılımla ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve eşi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Cihangir Stadı’nda düzenlenen şenlik, saat 18.30’da Cihangir Anaokulu önünden kortej yürüyüşüyle başladı.

Çocukların sahne performansları sergilediği şenlikte, çocuklar alan içerisine kurulan oyun gruplarında eğlendi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin hediye ettiği uçurtmaları uçurdu, yiyecek-içecek, hediyelik eşya stantlarından alışveriş yaptı.

Şenlikte, Oktay Ülgen Erülkü Anaokulu, Gaziköy Anaokulu, Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Çocuk Grubu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir -Düzova İlkokulu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Samba Grubu, Çocuk Korosu, Çocuk Cimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği gösteri sundu. Şenlik, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Genç Müzik Orkestrası’nın konseriyle sona erdi.



