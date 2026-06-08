Gösterileri birlikte izlediler

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi sınırları içerisinde düzenlenen Gönendere Kültür ve Sanat Festivali, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti.

Yerel lezzetlerin, müziğin ve el sanatlarının ön plana çıktığı festival, belde halkını ve çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Festivale Başbakan Ünal Üstel, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Sıla Usar İncirli, Ulusal Birlik Partisi ve CTP milletvekilleri, Çınarlı Muhtarı, Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Gün boyunca kültürel ve sanatsal gösteriler sahnelendi. Halk dansları ekiplerinin performansları büyük beğeni topladı. Çocuk dans gösterilerinin ardından sahne alan sanatçı Merve Günay festivale renk kattı.

Gecenin finalinde ise sanatçı Murat Mermer’in verdiği konserle belde halkı unutulmaz anlar yaşadı.

Festival kapsamında, Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere organizasyona katkı sağlayan dernek başkanı, köy muhtarı ve sahne alan ekiplerin eğitmenlerine, Belediye Başkanı Halil Kasım tarafından festival anısı olarak el işi sepet takdim edildi.

Başbakan Ünal Üstel, festivale belde halkının gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini vurguladı. Üstel, organizasyonda emeği geçen herkesi kutladı.