Net tarih vermedi

İran operasyonunun uygun zamanda sona ereceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Burada söz konusu olan, haftalar, aylar değil" dedi. Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise, bu hafta İran'la bir görüşme olabileceğini söyledi.

İran Savaşında 28'inci gün de geride kaldı. İran operasyonunun uygun zamanda sona ereceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Burada söz konusu olan, haftalar, aylar değil" dedi.

Rubio, İran'da kara birliklerine ihtiyaçlarını olmadığını söylerken, 15 maddelik plana da henüz yanıt almadıklarını belirtti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret isteyebileceğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Rubio, “Buna karşı küresel bir plan gerekiyor.” diye konuştu.

Bu hafta görüşme olacağını düşünüyorum

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bu hafta İran'la bir görüşme olacağını düşündüğünü belirtirken, İran'dan 15 maddelik plana bir yanıt beklediklerini söyledi.

Reuters, Tahran yönetiminin altyapıya düzenlenen saldırılar nedeniyle ABD'nin teklifine yanıt verme konusunda kararsız olduğunu yazdı.

Arakçi: Netanyahu Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadığını söyledi.

Erakçi, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı kaybettikten sonra hesabı emekli veya emekli olacak Amerikalıların ödemesini sağlıyor."

Galibaf'tan işgal uyarısı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel kara harekatına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları yoğunlaşacak

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a yönelik saldırıların artacağını belirterek, “İsrailli sivillere karşı kullanılan silahların üretildiği ve kullanıldığı diğer hedefler ve bölgelere de yayılacak.” dedi.

İsrail ordusu da savaşın yaklaşık bir ayına girilirken Tahran’daki hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, “İran rejiminin altyapısını hedef alan geniş ölçekli saldırı dalgasının tamamlandığı” belirtildi.

İsrail ayrıca İran genelinde balistik füze ve hava savunma sistemleri üretim tesislerini, batı bölgelerde füze rampaları ve depolarını vurduğunu bildirdi.

İsrail, Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Alireza Tangsiri ile birlikte bazı üst düzey yetkililerin de öldürüldüğünü duyurdu.