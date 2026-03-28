Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da ihbar üzerine düzenlenen operasyonda iki çeşit uyuşturucuyla yakalanan M.K. (E-38) dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek süre alındı. Zanlının kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan aldığını söylediği açıklandı. Zanlının uyuşturucuyu temin etme amacına yönelik soruşturma kapsamında cep telefonunun inceleneceği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 25 Mart 2026 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi aldıklarını, aynı gün Lefkoşa’daki ikametgâhına gidildiğini söyledi. Polis, zanlının kullanımındaki araçtan inerek evinin bahçe duvarı yanında bulunan bir taşın altından bir cisim alıp yeniden aracına binmek üzereyken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının makul şüphe üzerine tutuklandığını; söz konusu taşın altından alınan maddenin yapılan kontrolde 7 ayrı paket halinde toplam yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının kullanımındaki araçta yapılan aramada ise yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu madde tartımında kullanıldığına inanılan hassas terazi bulunduğunu ifade etti. Polis, ayrıca zanlının ikametgâhının garaj kısmında yapılan aramada yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru; zanlının gönüllü ifadesinde söz konusu uyuşturucu maddeleri 800 Euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan temin ettiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu; zanlının cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti. Mahkeme; zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

