Rekabet ortamı yaratıldı

Kıbrıs Telekomünikasyon Kurumu (CyTA), enerji sektöründe faaliyet gösterme izni aldı; ancak yarı kamu kuruluşu olan bu kurumun, bugüne kadar enerji alanına hakim olan Elektrik Kurumu ile rekabet mi edeceği yoksa iş birliği mi yapacağı sorusu hâlâ açık bir soru işareti olarak kaldı.

Rum Temsilciler Meclisi, çoğunluk oyuyla CyTA'nın faaliyetlerini enerji sektörüne, özellikle de yenilenebilir enerjiye genişletmesine izin veren bir yasa tasarısını onayladı.

DİSİ partisi tarafından sunulan ve kabul edilen bir değişiklik önergesi, CyTA'nın geleneksel yakıtlardan enerji üretimi yapamayacağını açıkça belirtiyor.

Akel tarafından sunulan ve güvenceler getirmeyi amaçlayan bir dizi değişiklik önerisi reddedildi. Parti, yasa tasarısının tamamına karşı oy kullandı.

Oylamadan önceki tartışmada yoğun görüş ayrılıkları yaşandı.

Milletvekili Andreas Themistocleous, söz konusu yasanın kabul edilmesinin, özel sektörün aktif olduğu alanlarda yarı kamu kuruluşlarının faaliyetlerini genişletmeye hizmet ettiğini ve bunun olumsuz bir gelişme olduğunu savundu.

Devlet kurumlarının özel sektörle rekabet etmemesi gerektiğini belirterek, bunun "rekabetin bozulmasına" yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bağımsız milletvekili Costis Efstathiou ise tam tersini savundu; mevcut enerji piyasasının bir oligopol olduğunu belirtti. EAC'yi "kötüye kullanım uygulamaları" ve tüketicileri genel olarak umursamazlıkla eleştirdi.

Akel'den Stefanos Stefanou kendi açıklamalarında, elektrik piyasasının zaten rekabetçi olduğunu söyledi. EAC'nin baskın bir konumda olmasının "yanlış davranış" olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Akel'in patronu, EAC'nin yenilenebilir enerji sektörünün büyük ölçüde dışında bırakıldığını hatırlattı. Aynı zamanda, çok sayıda yenilenebilir enerji izninin hiçbir şey inşa etmeyen, izinleri elinde tutan ve daha sonra bunları başlangıç maliyetinin kat kat fazlasına satan özel girişimcilere verildiğini söyledi.

Stefanou, bu yeni durumun Kıbrıs Takayasu Birliği (CyTA) ve Doğu Afrika Topluluğu (EAC) arasında doğrudan rekabete yol açacağını öngördü.



Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026, 09:32