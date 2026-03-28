Görüş alışverişi yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen görüşmede ülke ekonomisi ile Ortadoğu’daki savaşın yarattığı ekonomik etkiler ele alındı. İş dünyasının öncü temsilci kurumlarından KTTO ile gerçekleştirilen verimli görüşmede, taraflar karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ekonomik politikalarını ve çözüm önerilerini paylaştı. Ziyarette, Genel Başkan İncirli’ye Milletvekilleri Devrim Barçın, Filiz Besim, Fikri Toros ve Teberrüken Uluçay ile MYK üyesi Murat Şenkul eşlik etti. KTTO heyetinde ise Oda Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Ali Başman ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri hazır bulundu.

