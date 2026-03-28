‘Güneyden getirdik’

Gönyeli’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından araçlarında yapılan aramada metanfetamin, hintkeneviri ve uyuşturucu içiminde kullanılan gereçler bulunan A.U.G. (E-32) ve S.A. (E-31) dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 7 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlıların uyuşturucu maddeleri Telegram üzerinden Güney Kıbrıs’ta bulunan bir şahısla konuşarak, temin ettikleri açıklandı. Polis memuru; 25 Mart 2026 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Yenikent- Metehan Şehit Arsaları bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye halinde bulunduğu sırada, park halinde bulunan FF 106 plakalı aracı şüpheli görerek, arama yaptığını söyledi.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada, plastik kutu içinde 8 gram metanfetamin ve 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü; üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, cam pipo ile bez parçasına sarılı tütünle karışık yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis memuru; zanlı S.A.’dan yapılan sorgulamada, henüz tespit edilemeyen bir şahıs aracılığıyla ve sosyal medya uygulaması olan Telegram üzerinden yaklaşık 13 gram hintkeneviri ve 10 gram metanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı A.U.G.’nin Göçmenköy’de bulunan ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada, cam pipo, öğütücü ve bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerinin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Polis memuru; alınacak ifadeler, soruşturulması gereken şahıslar olduğunu ifade ederek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

