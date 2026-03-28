Teşekkür belgeleri verildi

Cumhuriyet Meclisi Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Dünden Bugüne Sporcu Kadınlar" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Konferans Salonu’nda yer alan etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi Başkanı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Yardımcısı Resmiye Eroğlu Canaltay, bazı kadın milletvekilleri, 20 farklı spor dalından sporcu, eğitmen ve yönetici kadınlar katıldı.

Özdenefe ile Canaltay’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği etkinlikte daha sonra KKTC’yi uluslararası arenada temsil etmiş ve etmeye devam futbolcu Zehra Borazancı, KKTC Boks Federasyonu Başkanı Pembe Dereci, Milli Bilardo Sporcusu Alara Ghaffari, Vücut Geliştirme Sporcusu Hazel Oraç ve Türkiye Milli takımına KKTC’den çağırılan ilk kadın voleybolcu Ayten Salih Berkalp kürsüye çıkarak, kendi spor dallarında yaşadıkları zorlukları ve hikayelerini anlattı.

Katılımcılar arasından görüşlerini belirtmek isteyenlere de söz verilen etkinlik, kadın sporcu ve yöneticilere teşekkür belgeleri takdim edilmesinin ardından son buldu.



