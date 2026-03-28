3 ay yatacak

Lefkoşa Çevre Yolu’nda tehlike arz edecek şekilde kullanımındaki TIR’ı yol içerisinde park eden ve uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edilen 43 yaşındaki S.G. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aleyhine getirilen “Uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmak” suçunu kabul eden zanlının yargılaması tamamlandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde itham edilen sanık, suçunu kabul ettikten sonra hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme; sanığın ticari araç kullanırken, böylesi bir suç işlemesinin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği belirtildi. Mahkeme; sanığın 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ne olmuştu

25 Mart 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa Çevre Yolu üzerinde bir TIR’ın yol içerisinde park halinde bulunduğuna dair ihbar yapılmış, olay yerine giden polis, tutarsız konuşmalar sergileyen ve ayakta durmakta zorlanan sanığı test için Trafik Şubesi’ne götürmüştü. Yapılan alkol testinde sonuç sıfır çıkarken, tükürük örneği ile yapılan uyuşturucu testinde ise metamfetamin tespit edilmişti. Sanık, 26 Mart’ta mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alınırken, ehliyetine el konulmuştu.

